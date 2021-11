함평군 ‘친환경농업 단지 조성사업 보조금’ 신청·접수

내달 10일까지…주소지 담당 읍·면사무소에 신청

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군이 친환경 농업을 실천해 인증받은 농가를 대상으로 ‘친환경농업 단지 조성사업 보조금’을 지원한다고 18일 밝혔다.

지원 대상은 친환경 농자재를 자가 제조 또는 구매해 친환경 인증을 획득한 농가로, 올해 연말까지 친환경 농산물 인증이 유효해야 한다.

지원을 희망하는 농가는 내달 10일까지 주소지 담당 읍·면사무소에 신청하면 된다.

지급단가는 인증 면적 기준으로 ha당 ▲과수 170만 원(유기), 110만 원(무농약) ▲채소 160만 원(유기), 100만 원(무농약) ▲벼·특작 110만 원(유기), 50만 원(무농약) ▲기타 100만 원(유기), 40만 원(무농약)이다.

친환경농업 단지 조성사업은 친환경농업 환경을 구축하기 위한 도비 지원(도비 20%, 군비 80%) 사업으로, 보조금은 농산물 품목과 친환경 인증 단계에 따라 차등 지원될 방침이다.

이상익 군수는 “군민이 안심하고 먹을 수 있는 건강한 먹거리 생산을 위해 친환경 농업 환경을 구축해 나가겠다”고 말했다.

