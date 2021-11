文대통령 "모잠비크에 우리 군함 수출할 기회될 수 있어"

박수현 靑 국민소통수석, FLNG 출항식 뒷얘기 전해…文대통령, 출항식 보도에 아쉬움 피력

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 지난 15일 '한-모잠비크 FLNG선 출항 명명식' 직후 마련된 필리프 자신투 뉴지 모잠비크 대통령과의 비공개 오찬에서 우리 군함의 수출 문제에 대한 대화를 나눴다고 박수현 청와대 국민소통수석이 전했다.

박 수석은 18일 페이스북에 '브리핑에 없는 대통령 이야기'를 올렸다. 지난 15일 경남 거제 삼성중공업에서 있었던 '한-모잠비크 FLNG선 출항 명명식'과 관련한 문 대통령 소회에 대한 내용이었다.

문 대통령은 16일 청와대 참모회의에서 "(모잠비크 대통령과의 오찬에서) 이번에 인도한 (FLNG선) Coral Sul호가 조업을 할 때 안전 확보를 위한 해상경비선 3척의 배치가 필요하고 한국 군함 활용에 대해 언급했는데 우리 군함 수출의 기회가 될 수도 있으니 추진해 보기 바란다"고 말했다.

문 대통령은 "(모잠비크) 대통령은 금번과 동일한 규모의 FLNG 1기를 추가 발주할 계획을 언급하면서 한국 선박의 우수성을 평가하고 한국 기업의 진출 확대를 희망했다"면서 이렇게 전했다.

문 대통령은 우리 기업에 기회가 될 수 있다고 기대감을 감추지 않았다. 문 대통령은 "나도 정상 오찬 시에 우리 기업 LNG 분야 진출 확대와 우리 국민의 안전 확보를 위한 관심과 지원을 요청했다"고 말했다. 문 대통령은 "모잠비크에 인도하는 FLNG선은 1기이지만 가격이 무려 24억불(2.9조원)이나 된다"고 강조했다.

문 대통령은 "우리나라는 2020년에 모잠비크 Area1 해상광구 가스전 개발에 참여하게 될 LNG 운반선 17척(약 4조원 예상)을 조건부 계약으로 수주했는데 본계약을 앞두고 있는 상황"이라며 "환산톤수 기준으로 국내 조선사 수주 역사상 최대 규모이고, 수주액 기준으로는 최근 7년 내 국내 최대 규모"라고 설명했다.

문 대통령은 "가스전 개발을 통한 추가적인 LNG 생산량 증산 시 LNG 운반선의 추가 발주가 예상되어 우리 조선사에 큰 기회가 될 것"이라고 말했다.

한편 문 대통령은 '한-모잠비크 FLNG선 출항 명명식' 보도에 대한 아쉬움을 전했다. 문 대통령은 "모잠비크 FLNG선 출항 명명식에 대한 보도는 조금 아쉽다"면서 "물론 사진기사 중심으로 보도된 것을 보았습니다만, 그 내용과 의미가 국민께 잘 전달될 수 있는 기사는 부족해 보인다"고 말했다.

이와 관련해 박 수석은 "16일 아침 (청와대) 참모 회의에서 대통령이 언론보도에 대해 의견을 표명했다. 구체적 기사에 대해 문재인 대통령이 의견을 말씀하는 건 꽤 이례적"이라고 설명했다.

문 대통령은 "FLNG선이 모잠비크에게 얼마나 중요하면 출항 명명식에 대통령이 직접 아프리카에서 한국까지 그 먼 길을 달려오셨겠습니까? 나도 모잠비크 대통령의 마음을 이해하기 때문에, 우리나라에도 매우 중요한 계기가 되기 때문에 그곳에 다녀온지 얼마 지나지 않았지만, 기꺼이 간 것"이라고 말했다.

박 수석은 "대통령은 웃으시면서 '내가 점심 한끼 먹으러 거제까지 갔겠습니까?'라고 했는데 대통령의 웃음에 아쉬움이 많이 담겨있는 것으로 느껴졌다"고 전했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr