우리은행, '제14회 대한민국소통어워즈' 2관왕 수상

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 대한민국소통어워즈에서 ‘전체 종합대상’과‘사회공헌(CSR)콘텐츠부문 디지털콘텐츠대상’을 수상했다고 18일 밝혔다.

올해 14회를 맞는 ‘대한민국소통어워즈’는 (사)한국인터넷소통협회가 주관하고 과학기술정보통신부, 대한민국 국회가 공식 후원한다. 소셜네트워크서비스(SNS) 소통지수와 콘텐츠 경쟁력 지수 등을 평가해 고객과의 소통에 탁월한 성과를 보인 기업을 시상하는 최고 권위의 상이다.

우리은행은 지난 3월부터 ‘MZ세대의 당당한 금융 생활을 응원한다’는 주제로 SNS 금융 캠페인 ‘돈을 밝히자’를 통한 고객과의 소통 및 브랜드 미디어 유튜브 채널 ‘웃튜브’를 비롯한 SNS채널에서 우수한 평가를 받아 전체 종합대상을 수상했다고 설명했다.

또한 방구석연구소와 함께 삼일절을 맞아 독립운동가의 정신을 기리는 고객 참여형 SNS캠페인‘#기억하_길’은 MZ세대의 트렌드인 ‘선한 영향력’과 시너지를 발휘해 ‘사회공헌(CSR) 콘텐츠부문 디지털콘텐츠대상’을 수상했다고 했다.

우리은행 관계자는 “올해 트렌드 키워드인 ‘자본주의키즈’와 ‘레이블링게임’을 활용한 SNS캠페인을 마련해 이번 시상식에서 2개 부문 수상의 영예를 안았다”며 “앞으로도 고객의 공감을 유발하고 재미를 더한 다양한 콘텐츠를 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다.

