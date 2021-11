손준성측 "여운국 차장 수사 배제해달라"… 공수처장에 진정

[아시아경제 배경환 기자] '고발사주' 의혹 사건의 핵심 피의자인 손준성 검사 측이 주임검사로 이 사건을 지휘하는 여운국 공수처 차장검사를 수사에서 배제해달라는 진정을 제기했다. 여 차장은 '여권 인사 부당 접촉' 의혹이 제기된 상태다.

17일 손 검사 측 변호인은 입장문을 통해 "최근 벌어진 부적절한 수사 진행 과정 등과 관련해 주임검사인 여 차장을 수사에서 배제해 달라는 취지의 진정을 김진욱 공수처장에게 제기했다"고 밝혔다.

손 검사 측 변호인은 "여 차장은 본건 수사가 진행되는 동안 여당 대통령후보 선대위 대변인과 접촉한 사실이 드러났다"며 "이미 구속영장 청구 과정에서 여당과의 교감 논란이 있었음에도 이 같이 부적절한 접촉을 한 여 차장이 공정한 수사를 진행할 것이라 기대한다는 건 불가능한 상황"이라고 언급했다.

앞서 여 차장은 지난달 국정감사 직후 박성준 더불어민주당 의원과 전화 통화를 한 사실이 드러나며 여권에 유착됐다는 논란에 휩싸였다. 공수처는 통화는 사실이지만 애초 의혹과는 다르게 저녁 약속을 잡지 않았고 수사에 영향을 미치는 통화 내용도 없었다고 반박했다.

이밖에 손 검사 측은 "변호인이 공수처의 부당하고도 인권침해적인 수사진행에 대해 국가인권위원회에 진정하며 이의를 제기해왔음에도 공수처는 이를 묵살하고 지난 15일 대검에서의 압수수색 과정에서 변호인과 피의자의 실질적 참여권을 배재한 채 위법한 압수수색을 실시했다"고 주장했다.

