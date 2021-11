목포가톨릭대학교, 전문 간호 인력 양성을 위한 산학협동 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포가톨릭대학교(총장 김용운 신부)가 지난 11일 가톨릭대학교 부천성모병원(병원장 김희열)과 인천성모병원(병원장 홍승모 몬시뇰)을 차례로 방문해 전문 간호 인력 양성을 위한 산학협동 협약을 체결했다.

17일 카톨릭대학에 따르면 이날 협약식은 목포가톨릭대학교 총장과 가톨릭대 인천성모병원장 및 가톨릭대 인천성모병원장을 비롯한 병원 관계자가 참석해 양 기관이 산학협동을 통해 필요한 기술과 지식을 상호 교환함으로써 전문적인 간호 인력을 양성하고 상호 발전을 도모할 것을 약속했다.

이들 양 기관은 공동연구 및 상호 정보교류, 재학생 현장실습, 견학 및 취업 협력, 산학협력 교육과정의 공동연구 및 교재 개발 등 구체적인 협약 내용을 이행하기 위해 상호 유기적인 협조 체계를 구축해 나가기로 했다.

김용운 목포가톨릭대학교 총장은 “두 병원과 협약을 통해 우리 학생들이 안정적인 임상 실습 환경 구축과 양질의 임상 간호 실습을 진행할 수 있어서 매우 감사하다”며 “실습한 학생들이 나중에 부천성모병원과 인천성모병원에 취업해 우수한 간호사가 될 수 있도록 지도하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr