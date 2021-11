신종우 진주시 부시장 “지속적인 지원 추진 하겠다”…창업·중소기업과 소통

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 신종우 진주시 부시장은 17일 오후 2시 시청에서 진주혁신도시 지식산업센터 입주기업 대표들과 간담회를 했다.

이번 간담회는 기업 운영 애로사항을 청취하고 중소기업의 활성화를 위해 마련됐다. 진주시는 창업기업과 중소기업의 활성화를 위해 지방투자 촉진 보조금, 중소기업 육성기금, 창업기업 지원, 소상공인 육성자금 등 다양한 지원시책을 추진하고 있다.

내년 하반기 준공 예정인 진주 혁신도시 복합혁신센터 건립으로 사무공간, 회의실, 실험실 등 다양한 지원시설을 마련해 관내 창업·중소기업 활성화 및 기업 유치를 위한 기업 지원 공간을 제공할 예정이다.

간담회에서는 지식산업센터의 기반시설 부족, 전기세 및 관리비 감면 등 실질적인 지원책, 중소기업 육성자금 개선 등 건의 사항이 제기됐다. 이에 진주시는 지원 제도 개선 및 클러스터 조기 착공 유도 등 혁신도시 활성화를 위해 적극적으로 노력하겠다고 답했다.

신 부시장은 “이번 간담회를 통해 혁신도시와 지식산업센터의 활성화를 도모하는 계기가 되었길 바란다”며 “진주시의 다양한 지원시책과 오늘 간담회 내용을 종합적으로 검토해 지속적인 기업 지원을 추진하도록 하겠다”고 말했다.

