황교익, '사시 9수' 윤석열에 "대부분 서민 아이들은 재수도 힘들다"

尹, 수험생 응원글 올려

[아시아경제 나예은 기자] 맛 칼럼니스트 황교익 씨가 수능을 앞둔 수험생들에게 응원 글을 올린 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "사시 9수는 웬만한 재력 있는 집안이 아니고서는 꿈도 못 꾼다"고 지적했다.

황 칼럼니스트는 17일 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 네댓 번 떨어지면 입에 풀칠이라도 해야 하니 다른 일을 찾게 된다"며 이같이 적었다.

이어 "대부분의 서민 아이들은 재수도 힘들다"며 "시험 한 번에 인생을 걸어야 하는 젊은이들의 사정을 안다면 저런 말이 입 밖에 나오지 않는다"고 덧붙였다.

앞서 윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 "수험생 여러분, 잘 해왔고, 잘하고 있고, 잘할 것이다. 여러분의 빛나는 미래를 응원한다"고 적었다. 그는 "공부를 하다 보면 어떤 말로도 위로가 되지 않는 외롭고 고독한 순간이 찾아올 때가 있다"며 "아마 다들 아실 것이다. 저도 사법시험을 9수한 사람이라 어느 정도 그 기분을 안다"고 격려했다.

한편 2022학년도 수능은 오는 18일 치러진다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr