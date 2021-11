[포토] 윤석열, 천안함 생존장병·유족 면담

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 17일 서울 여의도 당사에서 최원일 전 천안함 함장과 고(故) 이상희 하사의 부친인 이성우 유족회장을 면담하고 있다.

순국선열의 날인 이날 윤 후보는 이 자리에서 천안함 침몰 원인과 관련한 생존 장병 측 의견을 들었다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr