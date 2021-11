재택치료 응급이송 전담구급차가 우선 출동…"응급이송체계 강화"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 재택치료 증가에 따른 응급상황 발생 가능성이 커짐에 따라 응급이송체계 강화에 나선다.

중앙재난안전대책본부는 17일 향후 일반 응급환자 이송에 지장이 없는 범위 내에서 효율적인 코로나 19 재택치료자 이송체계 구축에 나선다고 밝혔다.

이에 따라 단순증상 발현 등 일반상황에서는 보건소 또는 민간구급차로 이송하고, 호흡곤란·의식저하 등 응급상황이거나 중증도·위급도가 판단되지 않는 상황에서는 119구급차로 이송한다.

시·도별 119종합상황실(구급상황관리센터)에서는 재택치료관리팀(또는 관리의료기관)과 24시간 핫라인을 구축해 정보를 공유한다.

재택치료자 응급이송이 필요한 경우 출동 119구급대원에 환자상태·배정병상 등 정확한 정보를 전달해 환자상태에 맞는 응급처치를 하고, 적정 병원으로 신속하게 이송할 계획이다.

전국의 119구급차 1581대(감염병 전담구급차 295대 포함)는 상황 발생 시 즉각 출동할 수 있도록 준비한다.

재택치료자 응급이송은 전담구급차가 우선 출동하고, 전담구급차가 없거나 또는 원거리에 있을 경우 가장 가까운 거리에 있는 일반구급차가 출동한다. 다만 초응급 상황의 경우 전담·일반 구분없이 가장 가까운 거리에 있는 구급차가 출동한다.

소방청은 "코로나19 단계적 일상회복과 재택치료 확대에 따라 119구급대의 확진환자와 재택치료자 응급이송 수요 증가에 대비해 차질 없는 이송체계를 구축하고 운영할 계획"이라고 말했다.

