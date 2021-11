경남도, 지역주력산업 이끌 기업 공모…기업당 5000만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 지역주력산업 생태계를 주도적으로 이끌 '지역혁신 선도기업'에 참여할 기업을 내달 8일까지 모집한다고 17일 밝혔다.

지역혁신 선도기업은 중소벤처기업부가 지역 균형 뉴딜 촉진을 위해 주력산업 유망 기업을 지역 주도로 발굴·육성하는 사업이다.

내년까지 1, 2차에 걸쳐 50개 사씩 비수도권 14개 시·도에서 100개 사를 발굴하는 것이 목표다. 1차 모집에 도내에 배정된 선정 규모는 4개 사다. 희망기업의 신청을 받아 평가·검증을 거쳐 내년 1월 안에 선정할 예정이다.

본사와 주사업장이 경남에 있는 주력산업(스마트기계, 첨단항공, 나노융합스마트부품, 항노화메디컬) 해당 기업 중 상시근로자 10인 이상, 최근 3년간 평균 매출액 50억원 이상에서 400억원 미만에 해당하면서 고용·매출 등 필수지표를 갖추면 신청할 수 있다.

필수지표는 3년 평균 고용증가율 8% 이상, 3년 평균 매출액 수출 비중 12% 이상, 5년 평균 매출 증가율 10% 이상, 3년 평균 매출액 대비 연구개발(R&D) 투자 비중 5% 이상이다. 이 중 2개를 충족하면 신청 자격을 갖출 수 있고, 필수지표 1개만 충족 시 선택지표 1개를 더 충족해야 한다.

선택지표는 전년도 신규고용인원 지역 청년인재 비율 60% 이상, 기업부설연구소 지역 내 보유, 3년 평균 특허 출원 및 등록 수 3건 이상이다.

선도기업 지정기간은 1회 3년, 연장을 포함해 최대 6년이다. 선정된 기업에는 1차 연도에는 협업 전략 컨설팅, 연구개발(R&D) 사전 과제기획 등 기업당 최대 5000만원을 지원한다.

2차 연도부터 기술개발(R&D) 자금으로 기업당 최대 6년(3+3년) 20억원을 지원하고, 판로·인력·자금·투자 등 지역 자율 프로그램을 운영해 개별 협업과제에 따라 맞춤형으로 지원할 계획이다.

성흥택 도 중소벤처기업과장은 "이번 사업은 우수한 혁신 역량을 가진 지역 주력산업 기업을 집중적으로 육성하고, 지역 경제 활성화를 위해 추진된다"며 "도내 우수한 기업들이 많은 관심을 바란다"고 말했다.

