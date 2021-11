한국타이어, 佛 운송박람회에서 첨단 트럭 타이어 선보인다

[아시아경제 이창환 기자] 한국타이어는 오는 20일까지 프랑스 리옹에서 열리는 운송 박람회 '솔루트랜스 2021(Solutrans 2021)'에 참가한다고 17일 밝혔다.

‘솔루트랜스’에 6년 연속으로 참가하는 한국타이어는 박람회가 열리는 유렉스포 전시센터에 전용 부스를 마련해 중대형 카고 트럭용 타이어 신상품 ‘스마트플렉스 AH51(SmartFlex AH51)’과 ‘스마트플렉스 DH51(SmartFlex DH51)’을 전시한다.

최근 유럽 시장에 새롭게 선보인 스마트플렉스 AH51과 스마트플렉스 DH51은 중대형 카고 트럭용 타이어다. 이전 모델 대비 한층 향상된 마일리지, 연비 및 제동 성능을 바탕으로 다양한 운행조건에서 최상의 성능을 발휘한다.

넓어진 트레드 블록으로 마일리지를 높였으며, 신규 컴파운드를 적용해 내뜯김(Anti Chip-Cut) 성능을 강화했다.

마모가 진행돼도 제동 성능을 유지해주는 ‘히든 그루브’ 기술과 마일리지와 연비를 동시에 충족시키며, 제동 성능까지 높여주는 ‘S.R 커프’ 기술 등 한국타이어의 최신 트럭, 버스용 타이어 신기술이 적용된 것이 특징이다.

또한 유럽 겨울용 타이어 필수 인증마크인 ‘3PMSF을 획득해 겨울철 눈길까지 안정적인 주행이 가능하다. 이외에도 한국타이어는 이번 솔루트랜스에서 글로벌 전략 브랜드 ‘라우펜(Laufenn)’과 재생 타이어 브랜드 ‘알파트레드(Alphatread)’도 함께 선보인다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr