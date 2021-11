[아시아경제 이민우 기자] 삼강엠앤티 삼강엠앤티 100090 | 코스닥 증권정보 현재가 23,050 전일대비 1,700 등락률 -6.87% 거래량 5,523,316 전일가 24,750 2021.11.17 11:16 장중(20분지연) 관련기사 삼강엠앤티, 846억 규모 해상풍력 발전기 구조물 공급 계약 체결[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일外人 끌고 기관 밀고…폭염 속 순풍 부는 풍력발전株 close 는 시설자금 확보를 위해 SK에코플랜트를 대상으로 2926억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 17일 공시했다. 이에 따라 보통주 1462만9747주가 신주 발행된다. 예정 발행가액은 2만원이다. 납입일은 2022년 3월31일, 신주 상장 예정일은 2022년 4월14일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr