화이자, 코로나 알약 치료제 FDA 긴급승인 신청(종합)

부스터샷은 이르면 이번 주말부터 모든 성인 접종

[아시아경제 조현의 기자] 미국 제약사 화이자는 16일(현지시간) 미 식품의약국(FDA)에 코로나19 경구용 치료제 팍스로비드에 대한 긴급사용 승인을 신청했다. 팍스로비드는 머크의 몰누피라비르에 이어 두 번째 먹는 형태의 코로나19 치료제가 될 전망이다.

앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)는 이날 성명을 통해 "생명을 구하는 치료제가 시급하게 필요하다"면서 "환자들에게 이 치료제를 주기 위해 가능한 한 빨리 움직이고 있다"고 말했다.

팍스로비드는 알약 형태의 경구용 항바이러스제로, 화이자의 자체 임상시험 결과 증상 발현 3일 이내에 복용 시 입원과 사망 확률을 89%까지 낮추는 것으로 나타났다. 겨울철 재확산에 대한 우려가 커지는 가운데 감염자가 급증하더라도 병원에 갈 필요 없이 알약 복용으로 간편한 치료가 가능한 점이 특징이다.

조 바이든 미국 행정부가 이번 주 중 팍스로비드 1000만개 구매 계획을 공식 발표할 것으로 전망되는 가운데 FDA 승인 여부는 연내 나올 것으로 보인다. FDA 승인을 받으면 미국에서는 처음으로 코로나19 치료를 위한 경구용 항바이러스제가 된다.

월스트리트저널(WSJ)은 "연말께에는 집에서 직접 치료제를 복용할 수 있을 것"이라고 내다봤다. 화이자는 FDA 승인을 받으면 이 치료제를 내달 말까지 18만개, 내년 말까지 최소 5000만개를 생산할 예정이다.

화이자는 아울러 이날 FDA 신청에 앞서 유엔이 지원하는 의료단체 ‘국제 의약 특허풀’(MPP)과 중저소득 국가 95곳에 이 치료제의 복제약 제조를 허용하는 내용의 라이선스 계약을 맺었다. 이에 따라 전 세계 인구 절반 이상이 거주하는 국가에서 로열티 없이 이 치료제를 쓸 수 있게 됐다.

한편 FDA는 이르면 오는 18일 모든 성인에 대한 화이자 부스터샷 접종을 승인할 전망이다. 뉴욕타임스(NYT)는 이날 FDA의 계획에 정통한 관계자를 인용해 이같이 전한 뒤 "FDA에 이어 백신 전문가로 구성된 미 질병통제예방센터(CDC)의 위원회가 19일 부스터샷의 안전성과 효능을 논의할 예정"이라고 보도했다.

FDA와 CDC가 모두 금주 중 부스터샷을 승인하면 2차 접종 완료 후 6개월이 지난 성인은 이번 주말부터 추가 접종을 할 수 있다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr