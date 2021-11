25일까지 SNS 기대평 수렴

[아시아경제 김흥순 기자] 하만 인터내셔널의 오디오 브랜드 하만카돈은 최상위 프리미엄 무선 홈 오디오 시스템 '하만카돈 래디언스 2400' 출시를 기념해 소셜네트워크서비스(SNS) 기대평 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

오는 25일까지 네이버 블로그와 인스타그램에 필수 해시태그와 함께 하만카돈 래디언스 2400에 대한 기대평을 포스팅한 뒤 삼성닷컴을 통해 응모하면 된다. 응모한 이들 중 30명을 선정해 상품을 증정한다. 자세한 내용은 삼성닷컴 홈페이지에서 확인하면 된다.

한편 지난달 출시된 래디언스 2400은 프리미엄 소재와 슬림한 디자인이 특징이다. 하만카돈은 "프로페셔널 사운드 기술로 콘서트 홀과 영화관을 방불케 하는 몰입감 넘치는 최상의 사운드 경험을 소비자에게 제공할 계획"이라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr