[클릭 e종목] SK, CMB 투자.. CMO 생산기지 확보

유안타증권은 17일 SK가 미국 유전자·세포 치료제(GCT) 생산전문 위탁개발생산업체(CDMO)인 CBM(The Center for Breakthrough Medicines)에 투자하기 위한 독점협상을 벌이고 있는 것에 대해 긍정적으로 평가하며 목표주가인 45만원을 유지했다.

유안타증권은 세포유전자치료제 시장이 연평균 50% 성장해 2026년 약 940억달러 규모로 확대될 것으로 보이는데, 성장률이 높은 차세대 바이오의약품 CMO 수요 증가에 대응하기 위한 선제적 투자가 될 것이라는 전망이다.

특히 세포치료제의 경우 지역별 생산기지를 갖추고 있는 것이 중요하기 때문에 유럽에 이어 미국에도 생산시설을 갖추는 것은 세포치료제 CMO로써 중요한 역량을 갖추는 것으로 보인다고 분석했다.

최남곤 유안타증권 연구원은 "이번 투자 건을 통한 3세대 바이오 CMO 시장에서의 SK 팜테코(글로벌 CMO 통합법인)가 보여줄 가능성, 올 3분기 SK E&S와 SK 실트론의 실적 개선, 소재와 그린 분야의 성장 비전, 주당 8000원 이상의 예상 배당, 코로나 치료제 CMO 파트너 유력 등에 따라 연말 SK의 주가 상승이 예상된다"고 전망했다.

