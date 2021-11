[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 제이에스코퍼레이션 제이에스코퍼레이션 194370 | 코스피 증권정보 현재가 25,100 전일대비 250 등락률 +1.01% 거래량 157,075 전일가 24,850 2021.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]제이에스코퍼, 설명하기 힘든 수준 저평가…美 10대 핸드백 선호도 1위[e공시 눈에 띄네] 코스피-26일제이에스코퍼레이션, 주가 1만 2750원.. 전일대비 2.82% close =계열사 약진통상, 투앤드원에 각각 118억원과 85억원 규모 채무보증 결정

◆ 한국자산신탁 한국자산신탁 123890 | 코스피 증권정보 현재가 4,390 전일대비 10 등락률 -0.23% 거래량 159,572 전일가 4,400 2021.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국자산캐피탈, 500억 규모 유상증자 결정한국자산신탁, 계열사 CP 200억원 매수한국자산신탁, 한국자산캐피탈 주식 1000만주 취득 결정 close =자회사 한국자산캐피탈 지분 25% 500억원 상당에 추가 확보 결정

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,600 전일대비 500 등락률 -1.19% 거래량 315,684 전일가 42,100 2021.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 GS건설, 부산 당감 재건축정비사업 시공자 선정[클릭 e종목] “대우건설, 푸르지오 브랜드의 경쟁력 재확인”[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close =베트남 자회사 'VIETNAM GS ENTERPRISE ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY'에 1947억원 규모 채무보증 결정

◆ 우성 우성 006980 | 코스피 증권정보 현재가 29,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,448 전일가 29,050 2021.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[e공시 눈에 띄네] 코스피-25일우성사료, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.53% close =자회사 우성사료에 230억원 규모 채무보증 결정

◆ 디피씨 디피씨 026890 | 코스피 증권정보 현재가 15,900 전일대비 550 등락률 +3.58% 거래량 1,681,545 전일가 15,350 2021.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국제 에너지 상승..."정부는 TF 꾸리고, 국내 전망은..."[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close =스틱인베스트먼트와 디피씨로 분리하는 물적분할 결정

◆ 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 350 등락률 -0.85% 거래량 39,837 전일가 41,150 2021.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대건설기계, 현대중공투자에 1464억 출자현대건설기계, 브라질법인 주식 738억원에 취득[특징주]진성티이씨 등 건설기계 테마 급등…미국 인프라부양안 수혜 close = 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 1,500 등락률 -1.46% 거래량 122,875 전일가 102,500 2021.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 韓 조선, 세계 수주 1위 탈환…신조선가 12년 만에 최고한국조선해양, LNG운반선 3척 수주…총 7476억 규모 close 으로부터 현대중공(중국)투자유한공사 지분 1464억원에 취득, 브라질법인 지분 100% 738억원에 취득

◆ 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 547,000 전일대비 1,000 등락률 -0.18% 거래량 540,891 전일가 548,000 2021.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 NFT 없이도 '훨훨' 크래프톤, 공모가 '벽' 넘어 신고가[주식보다 ETF] 키워드 "게임, 美반도체, 탄소배출권"[비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까 close =미래에셋자산운용 컨소시엄의 부동산 펀드 2종에 2900억 원 투자 결정

◆ 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 42,450 전일대비 150 등락률 +0.35% 거래량 167,141 전일가 42,300 2021.11.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국타이어, 6년 연속 DJSI월드 지수 편입…車부품 글로벌 1위[클릭e종목]"한국타이어, 당분간 실적 모멘텀 제한…목표가↓"한국타이어, 3분기 영업익 1808억원…전년比 19%↓ close =임금단체협상 관련 부분파업으로 대전, 금산공장 19일 오전4시까지 생산 중단

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr