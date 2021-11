[클릭 e종목]"에스제이그룹, 내년에도 캉골키즈 고성장 전망"

IBK투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] IBK투자증권은 17일 에스제이그룹에 대해 캉골키즈 매출 급증으로 내년에도 높은 매출 성장률을 보일 것이란 전망을 내놓았다.

3분기 실적은 매출액 328억원, 영업이익 51억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 34% 늘었지만 이익은 48%가량 줄었다. 다음달 신규 브랜드인 LDC의 런칭을 앞두고 10억5000만원의 마케팅 비용을 지출한데 따른 것으로 4분기에도 전분기 이상의 비용을 지출할 전망이다. 이민희 IBK투자증권 연구원은 “매출은 400억으로 전년동기대비 41%가량 고성장하나 영업이익률은 전분기와 비슷할 것으로 추정된다”고 설명했다.

회사는 시장확대 잠재력이 있고 인지도 높은 글로벌 브랜드의 라이선스를 도입해 브랜드 콘셉트에 맞는 아이템들을 개발, 판매하고 있다. 회사의 주요 브랜드인 ‘캉골’과 ‘헬렌카민스키’는 영국과 호주의 모자 브랜드로 유명하지만, 국내에서는 가방과 의류 등으로 카테고리를 확장 중이다. 2018년에는 토탈 키즈 패션 브랜드인 캉골 키즈를 런칭해 매출의 고성장을 이끌고 있다. 지난해 기준 브랜드별 매출 비중을 보면 캉골(64%), 헬렌카민스키(22%), 캉골키즈(14%)이고 유통 채널별 매출 비중인 백화점(42%), 복합쇼핑몰(15%), 온라인(35%), 면세점과 기타(8%)로 나뉜다.

캉골키즈 매출이 1년 전 대비 115%가량 늘어나면서 올해 회사의 외형은 36% 고성장이 기대된다. 작년 팬데믹 특수 상황을 제외하고는 매년 높은 매출 성장률을 유지해왔으며 영업이익률도 장기 상승추세를 보이고 있다. 이민희 연구원은 “내년에도 캉골키즈 매출 고성장 덕분에 회사 전체 매출은 23% 성장하고 수익성도 개선될 것”이라며 “회사의 주가수익비율(PER)은 7.9배로 과거(6.5~13.9배)와 비교했을 때 하락한 상황”이라고 전망했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr