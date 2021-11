한국벤처혁신학회, 17일 '기업의 ESG 경영' 주제로 추계학술대회

[아시아경제 김보경 기자] 한국벤처혁신학회가 17일 산학연 관계자들과 함께 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 대해 논의하는 학술대회를 개최한다.

한국벤처혁신학회는 이날 오후 2시 서울 여의도 전국경제인연합회 회관 다이아몬드홀에서 '중소벤처혁신기업의 ESG경영'을 주제로 추계학술대회를 연다. 아시아경제의 언론후원으로 열리는 이번 행사는 이의철 아시아경제 대표가 개막식 축사를 맡았다.

정운찬 동반성장연구소 이사장이 '대전환 시대, 혁신의 방향'이라는 제목의 기조강연을 펼치며, 문두철 연세대 교수가 '기업의 ESG경영, 어떻게 할 것인가'라는 주제로 강연에 나선다.

포스코그룹사인 엔투비의 신승호 그룹장은 자사의 ESG 경영 사례인 '좋은친구' 프로그램을 소개하고, 한국수력원자력의 전영태 상생협력처장은 한수원의 ESG 현황과 특성을 설명한다.

패널토론에는 좌장에 이형호 숙명여대 교수가, 문 교수와 이상명 한양대 교수, 조금제 박사가 토론자로 참여해 ESG 경영의 방향을 모색한다.

한편 학회는 벤처혁신연구학회지 발간과 매월 정기 세미나를 통해 코로나 시대 벤처·창업기업의 효과적인 대응과 준비에 대한 방향성을 제시하고 있다.

