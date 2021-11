"화이자·모더나, 코로나19 백신으로 1초에 120만원 벌어"

PVA "부자나라에 집중 공급…저소득국가 접종률 2%"

[아시아경제 나예은 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) mRNA 백신 기술을 독점한 화이자와 바이오엔테크, 모더나가 1초에 1000달러(약 118만원)씩 벌어들이고 있다는 분석이 나왔다.

16일 AFP 통신에 따르면 세계국민백신연합(PVA : People's Vaccine Alliance)은 화이자, 바이오엔테크, 모더나의 자체 수익 보고서를 분석한 결과 이들 회사가 모두 합해 초당 1000달러 이상, 분당 6만5000달러, 하루 935만달러를 벌어들여 올해 연간 세전 이익이 340억달러(약 40조1000억원)에 달할 것으로 추산했다.

옥스팜과 유엔에이즈계획(UNAIDS), 아프리카얼라이언스 등 80여개 단체가 참여하고 있는 PVA는 중·저소득국가에 대한 코로나19 백신 접근권 확대를 요구하는 국제단체이다.

PVA는 제약사들이 자사가 생산한 백신 물량 대부분을 부유한 국가에 집중적으로 공급했다고 비판했다.

PVA 아프리카 소속 마자 세윰은 "화이자와 바이오엔테크, 모더나는 저소득 국가를 추위에 떨게 버려둔 채 독점권을 이용해 최대 이익을 남길 수 있는 계약을 부유한 국가와 최우선으로 체결하고 있다"며 "저소득 국가의 백신 접종 완료율이 2%에 불과한 상황에서 몇개 회사가 시간 당 6만5000달러의 이익을 남긴다는 것은 터무니없는 일"이라고 지적했다.

PVA에 따르면 지금까지 화이자와 바이오엔테크는 코로나19 백신 전체 공급량의 1% 미만을 저소득 국가에 제공했고, 모더나는 단 0.2%만 저소득 국가에 공급했다.

PVA는 "화이자와 바이오엔테크, 모더나는 80억 달러 이상의 공적 자금을 지원받았음에도 백신 기술을 중·저소득국가 제약업체에 이전해달라는 세계보건기구(WHO)의 요구를 거부했다"고 밝혔다.

특히 PVA는 "모더나는 백악관의 노골적인 압박과 아프리카 mRNA 허브를 통해 백신 생산을 확대하는 계획에 협력하기로 한 WHO의 요구에도 기술 이전을 거부한 것"이라고 지적했다.

한편 아스트라제네카와 존슨앤드존슨은 코로나19 팬데믹이 수그러들 때까지 특허권 면제를 선언했으며 비영리 원칙으로 백신을 공급하고 있다.

