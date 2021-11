■고희주씨 별세, 유승필(유유제약 명예회장)·승지(유유문화재단 회장)·승식(유칼릭스 회장)·승선씨 모친상, 서울성모병원 장례식장 6호실, 발인 18일 오전 8시, 장지 경기 양주 삼숭동 선영

