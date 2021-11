창원대 자연과학대학 테라스, 학습·휴식 공간 '하랑마루'로 거듭나

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 최근 창원대학교 자연과학대학에 개장한 테라스 스타디카페 '하랑마루'가 학습과 휴식이 공존하는 공간으로 이용자들의 호평을 받고 있다.

16일 창원대에 따르면 하랑마루는 학내 명칭 공모를 거쳐 지어진 이름으로, 자연과학대학 바이오연구동(35호관) 3층 테라스에 조성됐다.

하랑마루는 약 300㎡ 공간으로, 무선와이파이와 전자학습기기 충전시설, 휴식을 위한 테이블과 파라솔, 자연친화적 분위기를 조성하는 백화등, 조팝나무, 꽃댕강나무, 죽단화, 애기동백, 메리골드 등이 심어져 있다. 야간학습을 위한 조명시설도 설치됐다.

장기완 자연과학대학장은 "'함께 하늘 높이 날다'는 순우리말인 '하랑'에 걸맞게 앞으로 자연과학대학은 물론 대학 구성원과 지역 주민 모두의 명소가 될 수 있도록 가꿔 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr