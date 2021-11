서울 이태원 플레이버다이닝에서 열린 통영 굴 축제 '오마이오이스터 2021' 오프닝 행사에서 참석자들이 기네스 흑맥주와 다양한 통영 굴 요리의 푸드 페어링을 즐기고 있다. (사진제공=기네스)

