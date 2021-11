‘사람이 먼저다’ 카피라이터 정철 이재명 캠프 합류

이재명, 윤석열과 품질에서 큰 차이 나

진심으로 차이 설명하면 국민 눈에도 보일 것

[아시아경제 전진영 기자] 2012년과 2017년 대선 당시 문재인 대통령 캠프 슬로건인 ‘사람이 먼저다’,‘나라를 나라답게’ 등을 만든 정철 카피라이터가 이재명 더불어민주당 대선후보 캠프에 합류했다.

이 후보 측은 16일 정씨를 캠프에 영입했으며 메시지 총괄 역할을 맡기기로 했다고 전했다.

정씨는 전날 페이스북에서 “이 후보를 돕는다. 도움이 될지 모르지만 내 인생 마지막 공익근무라 생각하고 최선을 다할 생각”이라고 밝혔다.

그는 “아직 이 후보에게 마음이 가지 않는 분도 있을 것이다. 기다리겠다”며 “카피 한 줄 쓰고 고개 뽑아 기다리고, 이름 하나 짓고 두리번두리번 기다리겠다”고 말했다.

정씨는 “여론조사는 우리에게 싸늘한 표정을 짓는다. 두렵다. 그러나 두렵다고 움츠러들거나 주춤거려서는 안 된다. 그 표정을 정면으로 바라보며 앞으로 가야 한다”며 “믿는 건 후보 품질이다. 저는 이재명과 윤석열이 품질에서 큰 차이가 난다고 생각한다”고 강조했다.

그러면서 “진심을 다해 그 차이를 설명하면 국민 눈에도 보일 것이다. 오늘보다 내일 더 많은 사람들이 고개를 끄덕일 것”이라며 “아직 우리에겐 시간이 남아 있고, 우리 모두가 가슴 깊은 곳에 넣어둔 뜨거움은 아직 꺼내지도 않았다”고 했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr