휴넷벤처스, ‘사회적 가치 창출’ 벤처 발굴 나선다

소셜 벤처 전문 임팩트 투자사 MYSC와 업무협약

[아시아경제 김희윤 기자] 휴넷벤처스는 엠와이소셜컴퍼니와 사회적 가치 창출 및 확산을 위한 업무 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 사회문제를 혁신적으로 해결하는 소셜 벤처를 발굴하고 육성할 계획이다. 사회적 문제 해결을 위해 양사는 △ESG 교육 시행 △글로벌 소셜 임팩트 스타트업 공동 발굴 △휴넷 자회사인 탤런트뱅크를 활용한 스타트업 코칭 및 일자리 창출 △소셜 임팩트 스타트업 경진대회 공동 개최·투자 등을 협업하기로 했다.

휴넷벤처스는 지난 8월 설립된 평생교육 전문기업 휴넷의 기업주도형 벤처캐피탈(CVC)이다. 에듀테크 및 교육, B2B 서비스, 소셜 임팩트 영역의 유망 기업을 발굴해 투자 및 육성하고 미래 신성장 동력을 확보하고 있다.

MYSC는 2011년에 설립된 소셜 벤처 전문 임팩트 투자사이다. 사회·환경 문제를 해결하기 위한 비즈니스를 하는 스타트업을 전략적으로 투자 및 육성하고 있다.

방승천 휴넷벤처스 대표는 “휴넷의 에듀테크와 탤런트뱅크의 전문가 자문, 휴넷벤처스의 투자 등 다양한 방법을 통해 스타트업의 성장을 돕고자 한다”며 “휴넷의 경영이념인 자리이타(自利利他)를 바탕으로 초기 창업가를 발굴하고 육성할 계획”이라고 밝혔다.

