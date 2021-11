치솟는 집값에 빚 부담 '눈덩이'…韓 가계빚, 이대로 괜찮나

한국, GDP 대비 가계부채 비율 37개국 중 가장 높아

전문가 "집값 안정화가 최우선"

[아시아경제 허미담 기자] 우리나라 가계부채가 빠르게 증가하면서 국가 경제 성장의 발목을 잡을 위험이 커지고 있다. 가계부채가 늘면 가계는 이자 및 원금 상환을 위해 소비를 줄이게 되는데 이 과정에서 내수가 타격을 입는다는 지적이다.

가계부채가 크게 늘어난 이유는 거듭된 부동산 정책의 실패로 인한 '집값 급등'과 연관 있다. '영끌(영혼까지 끌어모아 대출)', '빚투(빚내서 투자)'로 부동산 등에 투자한 시민들이 늘면서 가계 빚이 위험수위에 도달한 셈이다. 전문가는 집값을 하향 안정화해야 가계부채 문제도 해결할 수 있다고 강조했다.

17일 국제금융협회(IIF)의 세계부채 보고서에 따르면 올해 2분기 기준 한국의 국내총생산(GDP) 대비 가계 부채 비율은 104.2%로 조사 대상 37개국 중 가장 높았다. 37개국 가운데 가계부채 규모가 GDP를 웃돈 국가는 우리나라가 유일했다. 이어 홍콩(92.0%), 영국(89.4%), 미국(79.2%), 태국(77.5%), 말레이시아(73.4%), 일본(63.9%) 등 순이었다.

가계 빚 증가 속도 역시 우리나라가 가장 빠른 것으로 조사됐다. 한국의 가계 부채 비율은 지난해 2분기(98.2%)와 비교해 6.0%포인트 높아졌다. 같은 기간 홍콩(5.9%포인트)과 태국(4.8%포인트), 러시아(2.9%포인트) 등과 비교해도 상승 폭이 더 빠르다.

우리나라의 가계부채가 급증하게 된 원인은 끊임없이 상승하는 부동산 가격과 연관 있다. 집값이 계속 오르면서 청년들은 '벼락거지' 신세를 면하기 위해 '영끌'과 '빚투' 등 무리한 투자를 하게 되고, 이로 인해 가계대출이 늘었다는 지적이다.

IIF 또한 보고서를 통해 "주택 가격 상승과 함께 글로벌 가계부채가 올 상반기(1∼6월)에만 1조5000억 달러 늘었다"며 "조사 대상 국가의 약 3분의 1에서 GDP 대비 가계부채 비율이 높아졌고 특히 한국 러시아 등이 두드러졌다"고 했다.

관련해 문재인 정부 출범 이후 부동산 가격은 급등하고 있다. 부동산리서치업체인 리얼투데이에 따르면 문재인 정부 출범 후 4년간(2017년 5월~2021년 5월) 3.3㎡당 서울 아파트값은 86.5% 상승했다. 관련 통계를 작성한 2003년 이후 역대 정부 가운데 상승률이 가장 높았다.

과도한 가계부채는 결국 이자 부담으로 이어져 시민들의 소비를 위축하게 만든다. 당장 '영끌'해 집을 산 이들의 이자 부담 역시 커지고 있다. 상황이 이렇자 금융당국은 가계 빚 급증을 막기 위해 고강도 대출규제를 시행 중이다.

다만 일각에서는 가계 빚 증가세를 잡기 위해 실질적이고 근본적인 대책이 필요하다는 목소리가 이어지고 있다. 20대 직장인 A씨는 "하루가 다르게 오르는 집값 때문에 내 집 마련할 생각은 접은 지 오래"라며 "결국 집 때문에 서민들은 '빚쟁이'가 된 거나 다름없다. 집값을 얼른 안정화해서 월급만으로도 집을 살 수 있는 사회가 됐으면 좋겠다"고 했다.

부동산 커뮤니티 등에서도 누리꾼들은 "부동산 가격 거품이 가계부채를 만든 거나 마찬가지다", "이 상황에서 집값이 떨어질 수 있을지 의문이다", "집값이 이렇게 오르는데 빚이 없을 수가 있나. 집값을 잡아야 청년들도 결혼을 하고 저출산 문제도 해결할 수 있다" 등의 의견을 냈다.

전문가 또한 끊임없이 상승하는 부동산 가격이 가계부채 증가를 야기했다고 지적했다.

김태기 단국대 경제학과 교수는 "집값이 안정적이었을 때는 '가계부채'라는 말이 나오지 않았다. 시민들이 왜 집을 사겠는가. 집값이 계속 오를 것이라고 생각하니까 빚을 내서라도 집을 사는 것 아니겠나"라며 "정부가 부동산 가격을 안정시키면 가계부채에 대한 걱정은 줄어들 것"이라고 했다.

이어 "코로나19 사태 전 부동산 가격이 급등했을 당시 금리를 인상했으면 가계부채는 줄어들었을 것이다. 이에 대한 아쉬움이 있다"라고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr