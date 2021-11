[아시아경제 김유리 기자] 임피리얼 팰리스 서울은 다음달 31일 까지 투숙 가능한 '웜&릴렉스 패키지'를 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 패키지는 10만원대로 앤티크한 객실에서 편안한 휴식을 취할 수 있는 패키지다. '윈터 기프트 세트'도 함께 제공된다. '윈터 기프트 세트'는 한국도자기의 블루벨 커피잔 세트와 프리미엄 마누카 꿀 브랜드인 퓨리티의 퓨리티 프리미엄 퓨어 마누카 스윗 크리스탈 유엠에프(10개입)로 구성됐다. 피트니스 클럽 및 실내수영장 무료 이용 혜택도 제공한다.

한편 임피리얼 팰리스 서울 1층 로비에는 화려한 조명과 장식이 돋보이는 '대형 크리스마스 트리'가 설치돼 있다.

