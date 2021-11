文대통령 "우리 기술로 우리 백신 생산하는 게 국가적 목표"

감염병혁신연합(CEPI) 대표 접견…"SK바이오사이언스 2차 임상실험 대단히 성공적"

[아시아경제 류정민 기자] ?문재인 대통령은 16일 청와대에서 리처드 해쳇 '감염병혁신연합(CEPI)' 대표를 접견한 자리에서 "반드시 우리 기술로 우리의 백신을 개발, 생산해 내는 것을 국가적인 목표로 삼고 있다"고 밝혔다.

문 대통령은 "특히 CEPI와 한국 정부가, 함께 지원을 하고 있는 SK바이오사이언스사 백신 개발 임상 2상 시험 결과를 보면 대단히 성공적으로 보여서 기대가 크다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "앞으로 3상 실험이 남아 있는데, 마지막까지 개발에 성공할 수 있도록 CEPI가 끝까지 관심을 가져 주시길 당부드리겠다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "이번 코로나 팬데믹 대응 과정에서 CEPI가 정말 중요하고 큰 공로를 했다. 백신 개발에 대한 과감한 지원, 그렇게 한 CEPI와 대표님의 결단 덕분에 전례없이 빠른 백신 개발에 성공했고, 그것으로 인류의 생명을 많이 보호할 수 있었다"고 평가했다.

문 대통령은 "감염병에 관한 글로벌 협력의 모범사례라고 생각한다. 한국도 작년에 CEPI에 가입해서 적극 협력하고 있다"면서 "한국은 여러 종류의 백신을 위탁생산함으로써 기여를 하고 있다"고 말했다.

해쳇 CEPI 대표는 "팬데믹 발발 이후에 한국이 아시아 방문 국가로는 처음"이라며 "코로나라는 감염병에 대응하는 데 있어서 한국 정부와 한국 국민들이 모든 역량을 다 결집해서 성공적으로 대응한 것이 매우 인상적이었다"고 평가했다.

해쳇 대표는 "저는 한국이 세계적인 기준을 마련을 했다고 생각한다. 특히 코로나라는 감염병에 아주 신속하고 그리고 체계적으로 대응을 하는 부분에 있어서 이러한 기준을 마련했다고 생각한다"면서 "한국의 코로나19의 확진자 수, 사망자 수는 같은 규모국가들을 비교해 봤을 때 현저히 낮은 수준"이라고 말했다.

해쳇 대표는 "한국은 과학기술에 있어 허브로서 아주 정평이 나 있다"면서 "SK바이오사이언스사라든지 녹십자사와 같은 한국 기업들과 함께 일함으로써 코로나 백신 개발을 하고 보급하는데 있어서 많은 발전을 이뤘다"고 설명했다.

