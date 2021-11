수능당일 차량 경적 자제, 불법주·정차 엄금키로

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시는 오는 18일에 치러질 2022년 대학수학능력시험을 앞두고 수험생을 위해 수능 시험장 특별교통 대책을 마련했다.

상주시는 시 모범운전자회 모범택시 20여대를 동원해 오전 7시부터 입실 마감 시간까지 시내 전역에서 수험생을 시험장까지 무료로 수송한다.

주요 시험장인 상주고등학교, 상주여자고등학교, 우석여자고등학교 주변에는 불법주정차 단속 차량을 배치해 교통 혼잡을 막을 계획이다.

버스나 택시 등 차량 경적을 자제하고 교통질서 협소를 사전에 요청해 수험생을 지원할 방침이다.

강영석 시장은 “조용한 분위기에서 시험에 집중하고 이동에 불편이 없도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

