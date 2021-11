與 "대장동 불법대출 부실 수사, 윤석열은 조우형 비호 의혹 답하라"

與 화천대유 TF "봐주기 수사 가능성"

국민의힘 "물귀신 작전"

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당이 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 윤석열 국민의힘 대선후보의 연루 여부에 대한 수사를 연일 촉구하고 있다. 민주당의 화천대유 토건비리 진상규명 태스크포스(TF)는 16일 기자간담회를 열고 윤 후보를 향해 "조우형씨 비호 의혹에 답하라"고 목소리를 높였다.

TF는 대장동 개발 세력이 박연호 전 부산저축은행 회장의 친척인 조씨를 통해 불법 대출을 알선받았는데, 당시 주임검사이던 윤 후보가 조씨 수사를 무마했다는 의혹을 제기하고 있다. 전날에는 이재명 민주당 대선후보가 윤 후보의 직무유기 의혹과 ‘50억 클럽’ 등에 대한 철저한 수사를 강조하며 검찰을 압박하기도 했다.

이날 TF 소속 김승원 의원은 "윤 후보는 조씨가 단순히 은행 고위간부에게 돈을 전달한 사람이라 기소 대상이 아니었다고 해명하지만 이 해명은 거짓인 걸로 보인다"고 주장했다.

김병욱 TF 단장은 이와 관련해 2015년 수원지검에서 작성한 조씨 공소장을 새 근거로 제시했다. 김 의원은 "공소장을 보면 크게 3건이 언급돼 있다. 대장동 대출 불법알선 10억3000만원(알선수재혐의), 수원시 망포동 대출알선 10억 1500만원(알선수재혐의), 고양시 풍동 관련 70억원 배임(배임혐의)라고 쓰여 있다"며 "이 모든 사건은 윤석열 검찰이 저축은행 관련 기소를 한 2011년 5월1일 이전에 벌어진 사건"이라고 했다. 김 의원은 윤 후보를 향해 "만약 봐주기 수사를 했다면 응당 책임을 져야 할 것이다. 지금이라도 검찰이 재수사를 시작한다면 이에 적극 협조하라"며 목소리를 높였다.

이 후보도 전날 중앙선거대책위원회 회의에서 윤 후보 등 국민의힘 인사들의 연루 가능성을 제기하며 "(검찰이) 왜 수사하지 않느냐. 더 신속하고 엄정하게 제대로 해달라"고 주문했다. 민주당은 대장동 의혹과 관련한 특별검사(특검)를 도입해야 한다면 부산저축은행 부실 수사 의혹까지 포함해 이 후보뿐 아니라 윤 후보도 수사 선상에 올려놔야 한다는 입장이다.

그러나 국민의힘은 이를 일종의 ‘물귀신 작전’으로 치부하고 있다. 전주혜 원내대변인은 전날 이 후보의 검찰 압박에 대해 "겉으로는 특검을 수용할 듯이 거짓말하고, 국민의힘을 상대로는 협상할 것처럼 하면서 시간 끌기 하려는 꼼수"라고 일갈했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr