현대카드, MX 블랙 출시…"M적립과 X할인 혜택을 한 번에"

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 현대카드M과 현대카드X의 특장점에 프리미엄 혜택까지 결합한 '현대카드 MX 블랙'을 출시했다고 16일 밝혔다.

이 카드는 현대카드M의 포인트 적립 혜택과 현대카드X의 특화 할인 혜택을 동시에 제공한다. 또 공항과 특급호텔 등에서 활용할 수 있는 프리미엄 혜택도 탑재했다. 현대카드M과 X에 대한 로열티가 높은 고객들을 위한 카드로 현재 현대카드M이나 X를 보유한 회원만 발급받을 수 있다.

현대카드 MX 블랙은 고객들이 자주 이용하는 가맹점에서 더 큰 혜택을 제공하기 위해 32개 주요 브랜드로 'MX 블랙 존'을 구성하고 이곳에서 10% 할인 혜택을 제공한다.

MX 블랙 존은 국내 주요 온라인쇼핑몰과 대형마트, 백화점으로 구성된 '쇼핑 존'과 배달앱, 커피전문점의 '푸드&드링크 존', 주유, 대중교통, 편의점으로 구성된 '모빌리티 존'으로 이뤄져있다. 전월 이용실적에 따라 쇼핑 존에서는 월 3만원, 푸드&드링크 존과 모빌리티 존에서는 각각 월 2만5000원까지 할인 받을 수 있다. (월 최대 8만원 할인)

현대카드 MX 블랙 회원은 할인과 함께 모든 가맹점에서 이용금액의 1% M포인트 적립 혜택도 누릴 수 있다. 예를 들어, MX 블랙 존에서 5만원을 사용하면 5000원 할인과 500 M포인트 적립 혜택을 동시에 받는 것이다. 추가로 현대자동차와 기아의 신차 구매 시에는 M포인트가 2% 적립되고, GS칼텍스에서 주유를 하면 리터당 80 M포인트 특별 적립 혜택이 제공된다.

여행자를 위한 프리미엄 혜택도 누릴 수 있다. 인천국제공항과 김포국제공항의 라운지(스카이 허브·마티나)를 비롯해 28개 국내 특급호텔 및 인천국제공항의 발레파킹 서비스를 무료로 이용할 수 있다.

플레이트 디자인은 블랙 컬러가 지닌 특유의 무게감과 세련미를 재해석한 총 5종(플라스틱 4종, 메탈 1종)이다. 연회비는 15만원(가족카드 5만원)이다.

현대카드는 신상품 공개를 기념하는 이벤트도 진행한다. 현대카드 MX 블랙을 발급 받아 2개월(발급 월 포함) 동안 50만원 이상 사용한 회원 중 선착순 1000명에게 메탈 플레이트와 5만 M포인트를 증정할 계획이다.

