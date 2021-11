'산업용 요소수→차량용' 적합성 여부 발표 연기…환경부 "추가 실험 필요"

대기오염물질 규제 기준은 충족

다만 "SCR 안전성 영향 평가 등 위한 추가실험 바람직" 의견 반영

시료 2종·차종 추가해 기술검토 진행 예정

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 산업용 요소수를 차량용으로 사용할 수 있는 지에 대한 적합성 여부 판단 시기가 미뤄졌다. 환경부는 비차량용 요소수 2종에 대한 실험을 통해 오염물질 배출기준을 충족한다는 결과를 얻었지만 정확한 평가를 위해선 시료가 부족하다는 지적에 따라 추가 2종에 대한 실험을 진행하기로 했다.

환경부 소속 국립환경과학원 산업용 요소수를 차량용 요소수로 전환해 사용할 수 있는지에 대한 지금까지의 실험 결과를 16일 밝혔다.

환경과학원은 이번 실험에서 제철소와 화력발전 등에 쓰일 목적으로 시중에 판매 중인 산업용(비차량용) 요소를 차량용 요소수에 맞도록(요소 농도 32.5% 내외) 제조한 6개 시료를 만들었다. 이 중에서 중·상수준의 알데히드 농도를 가진 시료 2종을 차량에 주입하고 실제 주행 후 배출되는 오염물질 배출기준을 충족하는지 여부를 지난 2일부터 11일간 검토했다. 실제 운전 후 배출되는 대기오염물질 분석을 위해 이들 2개의 시료를 배기량 2500cc급 경유화물차(기아 봉고3·2021년식)의 요소수 탱크(용량 약 15ℓ)에 주입해 주행 후 배출가스를 분석했다.

김동진 환경과학원장은 "분석 결과 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx) 등 모든 대기오염물질 규제 기준을 충족하는 것으로 나타났다"며 "시중에 판매 중인 차량용 요소수와 비교해 보면 대기오염물질 배출 농도가 대체적으로 비슷한 것으로 나타났다"고 설명했다. 알데히드의 경우 시료1은 차량용 대비 7.9% 감소, 시료2는 19.8% 증가하는 것으로 확인됐다.

하지만 이번 시험결과에 대해 요소수 제조업체와 자동차 제작사, 대기환경 전문가들은 산업용 요소수 사용에 의한 환경적 영향과 차량의 질소산화물 환원촉매장치(SCR)에 미치는 안전성 등 정확한 평가를 위해 추가적인 시험이 바람직하다는 의견을 제시했다. 또 산업용 요소수의 경우 그 제조 목적에 따라 성분 함량에 많은 차이가 있어 성분 함량의 조건에 따라 그 적용성이 달라질 수 있다는 의견도 나왔다.

이에 환경과학원은 이번 시험만으로는 비차량용 요소수의 적용성을 평가하기 충분하지 않다고 판단해 알데히드 농도가 더 낮은 시료 2종과 시험 차종(3.5t 마이티) 등을 추가해 기술검토를 진행할 예정이다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr