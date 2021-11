[클릭 e종목]"디지털대성, 대성올패스 인상…실적 성장 기대"

[아시아경제 유현석 기자] NH투자증권은 디지털대성 디지털대성 068930 | 코스닥 증권정보 현재가 9,430 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,370 2021.11.16 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 디지털대성, 3분기 누적 매출 1504억원…"작년 매출 넘어서"반도체 소재 섹터의 대 혁명주! 이제서야 등판!디지털대성, 이명학·NE능률과 MOU…"경쟁력 강화" close 에 대해 대성올패스 가격 인상에 따른 실적 성장이 기대된다고 16일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 1만3000원으로 상향했다.

디지털대성은 3분기 연결기준 매출액 556억원과 영업이익 148억원을 달성했다. 전년 대비 각각 37%, 51% 증가다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "외형 및 수익성 모두 컨센서스에 부합하는 실적"이라고 말했다.

3분기 실적에 이어 내년에도 패스 가격 30% 인상에 따른 실적 성장이 기대된다.

그는 "인강 업계는 상위 사업자들 중심으로 시장 재편이 일어나는 중"이라며 "올해 수능 지원자 수 51만명 중 대성마이맥 수강앱 이용자는 최대 14만명 수준으로 정시 확대 기조 등 우호적인 외부 환경과 가격 인상으로 내년도 실적 성장에 대한 기대감을 가져볼 만하다"고 말했다.

이어 "올해 합병 효과로 최대 이익이 예상되는 바, 배당금 확대도 투자포인트"라고 덧붙였다.

