“나만의 갤럭시 만든다” 삼성, '원 UI 4' 출시… 갤S21부터 순차 적용

15일 '원 UI 4' 출시… 갤럭시S21부터 순차 적용

색상 팔레트로 원하는 스타일 변경 가능… 강화된 개인정보 보호

낙상 감지 기능 강화 등 ‘갤럭시 워치4’ 기능 이전 버전에도 적용

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 '갤럭시' 스마트폰 사용자를 대상으로 소프트웨어 업데이트를 실시했다고 16일 밝혔다.

이번 업데이트는 ▲향상된 모바일 환경을 제공하는 'One UI 4(원 UI 4)' 공식 출시 ▲갤럭시 워치4의 최신 기능을 이전 버전의 제품에 확대 적용 등 두 가지로 나눠 진행됐다.

윤장현 삼성전자 무선사업부 부사장은 "우리는 가능한 많은 사람들에게 최상의 모바일 경험 제공을 위해 최선을 다하고 있다"며 "스마트폰 뿐 아니라 태블릿 사용자들도 갤럭시 생태계에서 보다 원활한 연결성을 경험할 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 말했다.

이번에 선보인 원 UI 4는 새로운 사용자 옵션과 개인정보 보호 기능 강화, 갤럭시 에코시스템 접근성 확대 등 향상된 모바일 환경을 제공하는 것이 특징이다. 원 UI 4는 지난 15일 한국과 미국, 유럽을 시작으로 '갤럭시 S21' 시리즈부터 적용되며, 향후 '갤럭시 Z', '갤럭시 S', '갤럭시 노트' 시리즈와 태블릿PC 등에도 순차적으로 확대될 예정이다.

원 UI 4는 사용자 옵션으로 원하는 스타일 변경이 가능하다. 우선 새로운 색상 팔레트를 사용해 홈 화면과 아이콘, 알림, 배경화면 등을 자신이 원하는 스타일로 변경할 수 있고, 사용자 맞춤 기능이 강화된 위젯을 통해 디자인과 표시 정보를 자신만의 스타일로 설정할 수 있다.

사생활 및 개인정보 보호 기능도 강화됐다. 사용자가 공유할 항목과 비공개로 유지할 항목을 쉽고 정확하게 선택할 수 있도록 했다. 더불어 앱이 카메라나 마이크에 연결될 경우 즉시 알려주는 것은 물론 ‘프라이버시 대시보드’를 통해 개인정보 보호 설정도 쉽게 관리할 수 있게 했다.

삼성전자는 이와 함께 '갤럭시 워치', '갤럭시 워치 액티브', '갤럭시 워치 액티브2', '갤럭시 워치3' 등 기존 갤럭시 워치 시리즈에 대한 소프트웨어 업데이트도 진행했다. 이에 따라 사용자들은 최근 출시된 '갤럭시 워치4'에 적용된 최신 기능도 이용할 수 있게 됐다. 업데이트는 한국과 미국부터 적용되며 순차적으로 지역을 확대할 예정이다.

이번 업데이트로 워치 액티브2와 워치3도 사용자가 움직임이 없는 상태에서 갑자기 넘어질 때 사전에 지정한 연락처로 SOS 알림을 전하게 된다. 지금까지 해당 2개 모델의 낙상 감지 기능은 운동 중이거나 움직임이 있을 때만 작동됐지만 업데이트를 통해 이를 확대한 것이다.

친구나 가족과 걸음 수 대결을 할 수 있는 ‘그룹 챌린지’ 기능이 이번 업데이트를 통해 워치와 워치 액티브로 확대됐다. 이 기능은 기존 워치4, 워치3, 워치 액티브2 등에만 적용됐다. 또한 이번 업데이트로 기존 갤럭시 워치 시리즈 사용자들도 워치4에서 선보인 새로운 워치 페이스 중 10개를 추가로 사용할 수 있게 됐다. 클래식한 기계 화면부터 경쾌한 애니메이션까지 다양한 디자인의 워치 페이스가 제공된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr