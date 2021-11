"위드코로나, 대규모 할인" 백화점 3사, 겨울 정기세일 돌입(종합)

[아시아경제 김유리 기자] 백화점 3사가 오는 19일부터 다음달 5일까지 17일간 일제히 겨울 정기세일에 돌입한다. 단계적 일상회복(위드 코로나)과 미국 블랙프라이데이로 강화된 소비 심리가 백화점을 향하도록 한다는 전략이다. 이를 위해 각사는 상품 할인에 더해 수험생과 백신 접종 완료자 등을 대상으로 한 다양한 프로모션을 마련했다. 비대면에 익숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥한 온라인 채널 연계 프로모션, 라이브 방송 등도 준비했다.

◆블프+연말 소비심리, 백화점으로

롯데백화점은 미국 블랙프라이데이 시즌에 맞춰 19~28일 '블랙위크'를 테마로 구매 금액에 따라 7% 또는 10% 할인 받을 수 있는 금액 할인권 프로모션을 진행한다. 롯데백화점 애플리케이션(앱)에서 19~21일 선착순 각 3만명씩 쿠폰을 다운받을 수 있다. 패션·잡화·홈패션 상품군 단일 브랜드 구매 기준으로 15만원 이상 구매 시 1만원, 30만원 이상 구매 시 3만원 할인 받을 수 있다. 19~28일 10만원 이상 구매시 5000원 할인 가능한 금액 할인권도 매일 한정 수량으로 증정한다.

정기 세일 동안 다양한 상품 행사도 선보인다. 여성·남성패션, 잡화, 리빙 등 전 상품군에 걸쳐 참여하며 브랜드에 따라 10~30% 세일을 진행하며, 이월 상품은 최대 80% 할인 판매한다. 해외패션·컨템포러리 가을·겨울(F/W) 시즌 오프가 진행된다. 페라가모, 톰브라운, 지방시, 로에베, 오프화이트, 겐조, 골든구스, 코치, 이자벨마랑, 산드로, 마쥬 등 150여개 브랜드가 참여해, 2021년 가을·겨울 상품을 정상가 대비 10~50% 할인 판매한다. 폴스미스, 코치, 로에베, 알렉산더왕, 일레븐티 등은 26일부터, 지방시, 톰브라운, 꼼데가르송, 토리버치 등은 12월부터 내년 1월까지 순차적으로 시즌오프가 진행된다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 243,000 2021.11.16 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 백화점·패션업계, "코로나19 터널 끝 보인다" … 3분기 실적회복[클릭 e종목] “신세계, 위드 코로나와 함께 역대 최대 실적 기대”신세계, 3Q 영업익 1024억…전년比 307%↑ close 백화점은 13개 점포에서 총 200여개의 브랜드가 참여한다. 예년보다 빨리 찾아온 추위로 마리끌레르, 로가디스, 바쏘 등의 여성·남성 패션 겨울 인기상품을 최대 50% 할인된 가격에 만날 수 있다. 진도, 동우, 윤진 등 국내외 모피 브랜드의 인기 상품을 최대 60% 할인해 선보인다.

해외 유명 브랜드 시즌오프도 가세한다. 25일부터 분더샵 여성·남성, 슈, 케이스스터디 등 신세계에서만 만날 수 있는 편집숍 인기상품을 최대 50% 할인한다. 분더샵 남성은 메종 마르지엘라, 베트멍, 셀린 등 인기 해외패션 브랜드를 최대 30% 할인 판매를 시작한다. 분더샵 여성에서도 셀린, 알렉산더 맥퀸, 베트멍 등이 최대 30% 할인에 돌입한다. 분더샵 슈는 최대 30% 할인 행사를 진행한다. 르네까오빌라, 끌레제리, 아쿠아주라 등의 브랜드가 참여한다. 마르니, 릭오웬스, 아크네 등 유명 해외 브랜드도 순차적으로 시즌 오프를 진행한다. 또 오는 19일부터 21일까지 신세계 제휴카드로 단일 패션 브랜드 200만·300만·500만·1000만원 이상 구매 고객에 한해 5% 신세계 상품권을 증정한다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 79,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,300 2021.11.16 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 백화점·패션업계, "코로나19 터널 끝 보인다" … 3분기 실적회복현대백화점면세점, '제페토'에서 개점 3주년 기념 이벤트[포토] "판매가 5억원" … 현대百, '국내 최고가' 스웨덴 침대 선보여 close 은 압구정본점 등 전국 16개 전 점포에서 겨울 정기 세일을 진행한다. 이번 세일에는 패션·잡화·리빙 등 전 상품군에서 총 340여개 브랜드가 참여해 신상품을 최초 판매가 대비 10~30% 할인해 판매한다. 패딩·코트 등 아우터 물량을 브랜드 별로 지난해보다 최대 20% 이상 늘린 것이 특징이다.

세일 기간 각 점포별로 다양한 할인 행사도 연다. 압구정본점은 오는 19일부터 23일까지 5층 대행사장에서 '유러피안 세라믹 페어'를 진행하고 야드로·하빌랜드·헤런드 등 수입 식기 브랜드의 상품을 최초 판매가 대비 20~30% 할인 판매한다. 무역센터점은 오는 19일부터 21일까지 지하1층 대행사장에서 '겨울맞이 패션 종합전'을 진행해 페세리코·엠포리오 아르마니 등 10여 브랜드의 겨울 의류 이월 상품을 최초 판매가 대비 20~60% 할인 판매하고 같은 기간 판교점은 지하 1층 대행사장에서 '겨울 골프웨어 대전'을 열고 이월 상품을 최초 판매가 대비 10~60% 할인해 선보인다.

◆위드 코로나, 대면행사 속속

위드 코로나 상황을 맞아 다양한 대면 행사도 준비했다. 롯데백화점은 세일 기간 동안 2022년 수험생을 대상으로 수험표 지참 시 패션 브랜드 20% 할인해주는 '수능 패스 프로모션'을 진행한다. 현대카드와 연계해 주말 기간, 패션 상품군에 한해 11% 상당 구매 혜택을 받을 수 있는 스페셜 사은·할인 행사도 연다.

현대백화점은 이번 세일 기간 코로나19 백신 접종 완료자를 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 '쇼핑 인센티브' 프로모션을 진행한다. 오는 19일부터 2차까지 백신 접종 완료 후 14일이 지난 고객에게 현대백화점그룹 통합멤버십 H포인트 1000점과 함께 무료 음료 쿠폰, 문화센터 수강료 2000원 할인 쿠폰 등이 포함된 '쇼핑 바우처'를 증정한다. H포인트와 쇼핑 바우처는 각 점 사은데스크에서 접종완료확인서나 질병관리청 쿠브(COOV)앱을 통해 접종 완료를 증명하면 수령 가능하며 각 점포별 선착순 1000명 한정 수량으로 제공된다.

◆MZ세대 겨냥 비대면 행사도

온라인 채널과 연계한 프로모션도 다양하게 마련했다. 롯데백화점 앱에서는 19일부터 선착순 한정으로 롯데온의 롯데백화점몰에서 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰을 증정하고 롯데온에서는 백화점 오프라인 매장 패션·잡화 상품군에서 단일 브랜드 10만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 7% 할인권을 발급해준다. 롯데온에서 10만원 이상 구매 후 롯데백화점에서 상품을 픽업해가는 '스마트픽' 서비스 이용 시 롯데 모바일 상품권 5000원권을 증정한다. 세일 첫 주말에는 인기 TV프로그램 쇼미더머니10 방영 기념, 롯데백화점 앱에서 10% 상품권 혜택을 받을 수 있는 쇼미더FLEX 퀴즈 이벤트도 진행된다.

롯데온도 롯데백화점 정기세일을 맞아 행사 기간과 동일하게 세일을 진행한다. 패션, 잡화, 가구, 생활용품 구매 시 사용 가능한 최대 10% 중복 할인 쿠폰을 3차에 걸쳐 제공한다. 가전, 가구, 명품, 뷰티, 레저 상품군 구매 시 엘포인트(L.POINT) 최대 6만점을 증정하며 엘포인트로 1만원 이상 구매 하는 경우 결제 포인트의 10%를 다시 엘포인트로 돌려준다.

신세계백화점은 라이브 방송을 앞세웠다. 플라스틱아일랜드, 쥬크, 보브 등 총 20여개의 패션·스포츠 브랜드의 겨울 인기상품을 소개한다. 대전신세계 아트 앤 사이언스(Art & Science)에서 오는 19일 오후 4시부터 1시간 동안 라이브 방송을 통해 플라스틱아일랜드 핸드메이트코트, 니트, 점퍼, 자켓 등을 최대 30% 할인한다. 방송 종료 후에도 당일 자정까지 라이브 방송 녹화 영상을 볼 수 있으며 특가로 구매 가능하다.

대표 캐릭터인 푸빌라와 함께하는 홀리데이 어드벤처 이벤트도 진행한다. 오는 19일부터 다음달 5일까지 진행하는 랜덤박스 경품 행사는 신세계 모바일 앱을 통해 누구나 참여 가능하다. 카카오톡 푸빌라 이모티콘, 패션 7% 할인권, 멤버스바 커피 이용권 등 다양한 경품 혜택을 제공한다. 고객 참여형 인스타그램 SNS 해시태그 이벤트도 선보인다. 15일부터 다음 달 11일까지 본점 외관 라이츠 사진과 필수 해시태그를 추가하면 추첨을 통해 피숀 크리스마스 무드등(30명)을 추첨해 증정한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr