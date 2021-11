경찰청, 韓-아세안 수사역량 강화 초청연수…사이버수사 선진 기법 전수

현지 경찰관 25명 대면 참석

아세안 국가와 치안협력 기반 마련

확대되는 '치안한류' 사업

국제공조 및 재외국민 보호 역량 강화

[아시아경제 이관주 기자] 한국 경찰의 선진 사이버범죄 수사 기법을 배우고 국제 공조를 강화하기 위해 아세안 지역 경찰관들이 한자리에 모였다.

경찰청은 16~19일 나흘간 서울과 충남 천안에서 '신종 사이버범죄 대응을 위한 한-아세안 국제공조'를 주제로 연수를 진행한다고 밝혔다.

이번 연수에는 태국·필리핀·베트남·인도네시아·말레이시아·캄보디아 등 아세안 지역 6개국 및 아세아나폴·인터폴 등 2개 국제기구에서 총 25명이 대면 참석하고, 온라인으로도 100여명이 참여할 예정이다.

연수에서는 최종상 경찰청 국가수사본부 사이버범죄수사과장, 튜멍 휘 싱가포르 특수범죄수사대 경정, 유정기 인터폴 금융범죄수사대 경감 등이 신종 사이버범죄 대응 전략과 최신 수사기법을 소개한다. 또 패널토론·국별보고를 통해 각국의 신종 사이버 경제범죄 양상과 수사환경 변화에 따른 공동 대응 전략을 논의하고, 한국과 아세안 경찰 간 협력강화 방안도 함께 살펴본다.

이번 연수는 아세안 지역과의 치안협력 강화를 위해 경찰청이 추진 중인 '한-아세안 국제범죄 수사역량 강화사업'의 일환으로 추진된다. 한-아세안 사업은 총 127억 원을 투입해 아산 경찰대학 용지에 외국인 전용 연수센터를 구축하고 매년 아세안 지역 경찰관을 초청해 국제범죄 대응역량을 강화하기 위한 연수·세미나를 진행하는 사업이다.

김창룡 경찰청장은 개회사를 통해 "초국가범죄에 대응하기 위해서는 각국 경찰이 긴밀히 협력하는 것이 중요하다"며 "이번 연수를 통해 각국의 범죄대응 노하우를 공유하고 더욱 굳건한 치안연대를 형성하길 바란다"고 말했다.

한편 경찰청은 전 세계 경찰기관과 치안협력관계를 구축하기 위해 2014년부터 ‘치안한류사업(K-Cop Wave)’을 추진하고 있다. 공적개발원조(ODA)를 비롯해 선진치안시스템 전수사업(단기 전문가 파견 교육) 등을 진행 중이며, 재외국민 보호·주요 도피사범 검거·치안장비 수출 등 다방면에서 성과를 내고 있다.

