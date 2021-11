"韓 '백신패스' 외국인 차별"…주한영국대사, 방역 정책 지적

질병청 "외국인 예방접종 확인서 발급 확대 예정"

[아시아경제 나예은 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 해외 접종자에 대한 '백신패스' 적용에 한국인과 외국인 간 차별이 있다는 우려를 주한 외교사절이 공개적으로 제기하고 나섰다.

지난 12일 사이먼 스미스 주한영국대사는 대사관 사회관계망서비스(SNS)에 올린 영상에서 "한국 정부가 도입한 백신 패스가 해외에서 백신을 맞은 외국인에게 적용이 안 되면서 한국에서 일하고 있는 영국인과 영국 기업들에 부정적 영향을 끼치고 있다"고 밝혔다.

그는 "현재의 시스템상 해외에서 백신을 접종한 외국인은 (백신패스에) 등록을 할 수가 없다"며 "한국 국적자는 해외접종을 해도 백신패스가 인정되는 것과 차이가 있는 것"이라고 지적했다.

이어 "이런 불공평한 처사는 한국에서 일하는 영국인과 영국 기업에 부정적 영향을 미칠 수 있다"며 "지난 2주간 한국 보건복지부와 외교부에 이 같은 문제를 제기했지만 한국 정부가 이를 이해했다면서도 아직까지 해결책을 내놓지 못하고 있다"고 비판했다.

이에 대해 질병관리청은 "해외 예방접종 증명서 진위 확인의 어려움을 고려해 격리면제서를 발급받은 외국인 해외접종자의 접종력을 인정하고 있다"고 설명했다.

이어 "국내 백신 접종률 증가, 그리고 단계적 일상 회복 등을 고려해서 해외 예방접종을 완료한 외국인의 예방접종 확인서 발급을 지속적으로 확대할 예정"이라고 덧붙였다.

