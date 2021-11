與 "직장생활은 해봤나" vs 진중권 "너희들 때문에 관뒀잖아"

김혜경 씨 낙상사고 관련 여당-진중권 충돌

전용기 "아내 간병, 비난받을 이유 없다"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보 측이 진중권 전 동양대 교수를 향해 "직장 생활은 제대로 해보셨나 모르겠다"고 논평하자 진 전 교수는 "직장생활 하다가 너희들 때문에 관뒀잖아"라고 응수했다.

진 전 교수는 15일 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "너희들이야말로 직장생활 해봤니? 운동 팔아 의원 된 주제에"라며 이같이 적었다.

그는 "홍세화 선생 말대로 땀 흘려 돈을 벌어봤어야지"라며 "애정을 가지고 충고를 해주면 새겨들을 줄 알아야지 홍보는 구리고 대응은 후지고. 이제라도 바꾸라니까 말귀를 못 알아들어"라고 비판했다.

앞서 진 전 교수는 자신의 페이스북에 이 후보의 부인 김혜경 씨의 낙상 사고와 관련해 "대한민국 평균 직장인들은 아내가 몇 바늘 꿰매는 사고를 당했다고 하루 쉬지 않는다. 그럼 바로 잘린다"라며 "오버액션을 하니 '혹시 뭔가 하루종일 빌어야 할 일을 한 것이 아닌가' 불필요한 억측만 낳는다"라고 말한 바 있다.

이어 "피곤한 모습으로 일정 소화하다가 기자들이 '오늘 피곤해 보인다'고 물으면 그때 '어젯밤 아내가 실신하는 바람에 밤새 곁을 지켜줘야했다'고 대답했으면 좋은 반응을 얻었을 것"이라고 덧붙였다.

이에 전용기 민주당 선거대책위원회 대변인은 서면브리핑을 통해 "이 후보가 아내를 간병했다는 이유로 비난받을 이유는 없다"며 "급한 사정이 생기면 연차를 쓰고 양해를 받을 수 있는 것이 '평균적인' 직장 문화이자 정상적인 사회의 모습"이라고 반박했다.

이어 "가족이 사고를 당해 하루 쉬었다고 직장을 잘린다는 진 전 교수의 주장은 어느 나라 이야기인가"라며 "직장 생활은 제대로 해보셨나 모르겠다. 입을 열면 열수록 부끄러운 사람이 되기로 한 모양"이라고 비판했다.

한편 진 전 교수는 지난 2019년 2월 동양대 교양학부 교수로 임명됐다가 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 전 동양대 교수의 표창장 위조 논란이 불거지자 같은해 12월 "정치권의 무차별적인 공격으로 학교와 총장에 관해 잘못 알려진 부분을 해명하려면 더 이상 학교의 구성원이어서는 안 된다는 생각이었다"며 교수직을 사임했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr