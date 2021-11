[포토]오승록 노원구청장 사랑의 온도탑 제막식 참석

[서울시 자치구 포토 뉴스]동대문구, 2021 재난안전대책본부 개소식 개최



[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 15일 오전 10시 롯데백화점 노원점 앞 광장에서 열린 사랑의 온도탑 제막식에 참석했다.

이날 행사는 2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업의 시작을 알리고, 이웃을 돕기 위한 성금 모금에 주민들의 자발적인 참여를 유도하여 나눔과 기부 문화를 활성화하기 위해 마련됐다.

사랑의 온도탑은 가로 1.5m, 세로 4.65m로 내년 2월14일까지 운영한다. 온도탑은 모금 목표액 1%에 도달할 때마다 1도(℃)씩 올라가며, 목표액을 달성하면 100도를 가리키게 된다. 2022년 노원구 따뜻한 겨울나기 사업 목표액은 전년대비 2% 증가한 28억이다.

이날 행사에는 오승록 구청장을 비롯 국회의원, 구의원 등이 참여한 가운데 내빈소개, 사랑의 열매 배지 달기, 성금 모금, 사업선포 및 온도탑 제막, 기념촬영 순으로 이어졌다.

오승록 구청장은 “어려운 여건 속에서도 지난해 성금 모금액이 목표액을 훨씬 넘어설 수 있었던 것은 이웃을 생각하는 많은 분들의 동참 덕분이었다”며 “올해도 주민들의 작은 나눔이 모여 어려운 이웃들에게 따뜻한 온기가 전달되길 희망한다”고 말했다.

동대문구(구청장 유덕열)가 15일 오후 5시 구청 7층 재난안전상황실에서 ‘2021/2022년 겨울철 제설대책’을 추진하기 위한 재난안전대책본부의 개소식을 개최했다.

이날 개소식은 유덕열 동대문구청장을 비롯한 구 관계자가 참석한 가운데 현판식, ‘2021/2022년 겨울철 제설대책’ 보고 등 순서로 진행됐다.

구는 강설 시 신속한 제설로 구민의 불편을 최소화하기 위해 총력을 다한다. 특히 서울시 비상단계 기준을 탈피, 동대문구 기상상황에 맞춘 탄력적인 비상단계 발령으로 선제적 대응 역량을 강화한다.

올해부터는 정릉천복개주차장 등 5개소 공터 및 도로상에 25톤 크레인 트럭, 25톤 카고트럭+굴삭기를 배치, 제설작업 시 제설제 보충을 위한 비효율적인 제설차량 이동동선을 줄여 신속하고 연속적인 제설작업을 실시한다.

또 사용이 편한 소용량 제설제(3kg)를 제작 및 배부, 주민들의 자발적인 제설참여를 유도하고 급경사지 도로 등에 야자매트 설치, 낙상사고를 예방한다.

유덕열 동대문구청장은 “올 겨울 강설 시 구민들의 안전을 위해 철저하게 제설 대책을 추진하겠다”고 밝혔다.

