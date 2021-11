"의원님이 부끄럽다" 경희대 총학생회, 고민정 '분교' 발언에 면담 요청

경희대 총학생회 "학교를 정치의 영역으로 끌어들이지 말라"

[아시아경제 박현주 기자] 자신이 졸업한 경희대 국제캠퍼스를 '분교'라고 지칭해 논란이 된 고민정 더불어민주당 의원에게 해당 학교 총학생회가 면담을 요청한 사실이 알려졌다. 이들은 "정치 영역으로 학교를 끌어들이지 말라"며 비판 성명도 냈다.

앞서 고 의원은 지난 13일 자신의 페이스북을 통해 '블라인드 채용법’ 발의를 예고하며 "분교였던 경희대 수원캠퍼스를 졸업했지만 이 제도(블라인드 테스트) 덕분에 이 자리까지 오게 됐다"라고 했다.

이를 두고 경희대 동문들은 '국제캠퍼스를 분교라는 명칭으로 격하시켰다'는 취지로 비판을 쏟아냈다.

이와 관련, 15일 이데일리 보도에 따르면 경희대 국제캠퍼스 제53대 총학생회 '온:ON' 측은 "해당 발언이 나온 직후 고 의원 측에 면담을 요청했다"고 밝혔다. 학생회 측에 따르면 아직 고 의원 측으로부터 회신을 받지 못했으며, 면담 여부에 따라 향후 조처가 이뤄질 예정이다.

총학생회는 고 의원 발언에 대해 "학내 구성원들 사이에서 올바르지 못한 사실 관계에 따른 우려가 많다"라며 강한 유감을 표명했다.

총학생회는 이날 공식 페이스북에 성명문을 올려 "고 의원은 각종 인터뷰에서 지속적으로 유사한 문제 발언을 이어오며 모교를 욕보이는 언행을 일삼고 있다"고 밝히기도 했다.

이어 이들은 "21대 총선 당시 고 의원의 학교 관련 보도로 경희 구성원들은 이미 큰 홍역을 치른 바 있다"며 "당시의 상처가 아물기도 전에 또다시 경희대를 정치의 도구로 이용했다. 경희대의 이름을 진영정치의 틀 속으로 끌어들이지 말아달라"고 촉구했다.

그러면서 "자신의 정치적 스토리텔링의 극적 선전을 위한 발언이 경희대 국제캠퍼스에 대한 인식을 격하시킬 수 있겠다는 생각을 못했나"라며 "의원님은 배려 없는 언행으로 모교를 블라인드 채용 제도 아니면 취업조차 힘들었던 대학으로 폄하시켰다. 동문들이, 재학생들이 공들여 쌓아 올린 인식이 의원님의 발언으로 각종 기사화되며 무너지는 것을 바라만 보고 있어야 하는 답답함이 이해되시냐"라고 따져 물었다.

총학생회는 "치열하게 미래를 꿈꾸며 '현재'를 살아가는 우리 학생들에게 ‘과거’에 학생이었다는 이유로 상실감을 심어주실 자격이 있느냐"라며 "저희 학생들은 모교의 역사에 대한 무지가, 사회적 파급력을 고려하지 않은 언행이, 정치인으로서 더 나은 미래가 아닌 불확실한 편견을 제시한 (고 의원의) 행동이 부끄럽다"라고 지적했다.

끝으로 "지금도 경희의 이름으로 전진하는 수많은 경희 졸업생과 재학생에게 큰 실망과 분노를 안겨준 고민정 의원의 발언을 규탄한다"라며 "발언의 당사자로서 책임있는 역할을 이행할 것을 강력히 촉구한다"라고 덧붙였다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr