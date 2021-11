[아시아경제 김흥순 기자] 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 32,750 전일대비 500 등락률 +1.55% 거래량 28,580 전일가 32,250 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 "600㎞ 달려왔어요" 울릉도 아이들에 친환경에너지 알린 코오롱코오롱, 육로와 해로 600km 달려 나눔 활동 펼쳐코오롱, 4개사 역량 집결해 '수소 밸류체인 '구축 close 은 올해 3분기 매출 1조3427억원, 영업이익 918억원을 기록한 것으로 집계됐다고 15일 공시했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 11.4% 늘었고, 영업이익은 65.1% 증가했다.

코오롱은 종속회사인 코오롱글로벌 건설 부문의 주택·건축사업 확대와 유통 부문 차량 판매 증가 등의 영향으로 매출이 늘었다고 설명했다.

또 코오롱글로벌이 건설·자동차·상사 등 전 부문에서 호실적을 기록하고, 코오롱인더스트리의 산업자재 및 화학 부문에서 이익증가세가 이어지는 등 주요 계열사들의 수익성도 개선돼 영업이익이 증가했다고 덧붙였다.

