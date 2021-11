쇼피코리아, 26일 예비 셀러를 위한 무료 수업 온라인 개최

[아시아경제 김보경 기자] 이커머스 플랫폼 쇼피코리아가 오는 26일 예비 셀러들을 위해 제품 소싱부터 샵 운영, 정산, 마케팅까지 각종 노하우를 전달하는 '원데이 마스터 클래스'를 연다.

온라인으로 진행되는 이번 행사에서는 쇼피코리아 직원들이 △쇼피 인앱(In-App) 마케팅 활용 방법 △페이스북 광고를 활용한 쇼피 마케팅 전략 △쇼피를 통한 역직구 물류의 이해와 운영 전략을 소개한다.

카페24, 페이오니아, 온꿈사 등 쇼피코리아 공식 파트너사도 연사로 참여해 효율적인 샵 운영 팁을 발표할 예정이다. 구체적으로 △카페24 마켓플러스 솔루션을 이용한 쇼피 운영 방법 △효과적인 정산 및 대금 수취 방법 △경쟁력 있는 제품 소싱 노하우 등의 프로그램이 마련됐다.

행사는 무료로 진행되다. 참가 신청은 오는 25일까지 쇼피코리아 홈페이지와 블로그에서 할 수 있다. 참가자 중 설문조사에 참여한 인원을 대상으로 추첨을 통해 애플워치 시리즈 7, 에어팟 프로, 스타벅스 기프티콘 등의 사은품이 제공된다.

권윤아 쇼피코리아 지사장은 "이번 행사는 해외 온라인 시장 진출에 관심있는 예비 셀러분들이 쇼피에서 샵을 효율적으로 운영할 수 있는 다양한 팁을 공유하기 위해 마련됐다"며 "쇼피 입점에 관심있는 많은 분들의 관심과 참여 바란다"고 전했다.

쇼피코리아는 오는 18일 브라질과 멕시코 시장 진출 팁을 전달하는 '중남미 진출 전략 웨비나', 다음 달에는 동남아와 중남미 뷰티 트렌드를 공유하는 '쇼피코리아 K-뷰티 포럼'을 개최하며 해외 시장 진출에 관심있는 판매자들을 위해 교육 프로그램을 제공할 예정이다.

