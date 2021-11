대우조선 3Q 영업손 190억원…적자전환

[아시아경제 최대열 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 26,300 전일대비 300 등락률 +1.15% 거래량 728,812 전일가 26,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 그리스 최대선사 3세 회장의 첫 선박, 대우조선이 만든다대우조선해양, 4867억 규모 LNG 운반선 2척 수주 계약韓 조선, 세계 수주 1위 탈환…신조선가 12년 만에 최고 close 은 3분기 연결기준 영업손실이 190억원으로 적저전환했다고 15일 공시했다. 매출액은 9597억원으로 같은 기간 33% 줄었다.

조 단위 손실이 났던 지난 2분기와 비교하면 영업손실과 당기순손실 규모를 크게 줄였다. 매출액은 같은 기간 10% 줄었다. 3분기 매출은 여름휴가, 추석연휴, 잦은 우천으로 인한 조업일수 감소 영향으로 줄었으나 4분기에는 개선될 것으로 회사는 내다봤다.

대우조선해양 관계자는 "지난 분기를 기점으로 실적이 개선되고는 있으나 아직까지 강재·기자재가, 외부지 상승 등으로 인한 선박 건조비용 증가 등으로 어려움이 이어지고 있다"며 "액화천연가스(LNG)운반선 등 고부가 제품 수주 확대, 원가절감, 생산성 향상 등을 통해 향후 수익성을 개선하겠다"라고 말했다.

이 회사는 지금껏 올해 수주목표 77억달러의 119%인 91억9000만달러를 수주했다. 연말까지 100억달러 수주가 가능할 것으로 예상, 3년 이상의 조업물량을 확보할 것으로 내다봤다.

