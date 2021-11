[아시아경제 이민지 기자] 디티알오토모티브 디티알오토모티브 007340 | 코스피 증권정보 현재가 67,600 전일대비 1,600 등락률 -2.31% 거래량 50,739 전일가 69,200 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-13일디티알오토모티브, 지엠티홀딩스 주식 1202억 규모 추가 취득 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-28일 close 는 효율적인 사업구조 확보와 기업가치 제고를 위해 지분 100%를 보유한 청도동타이어의 지분을 매각하기로 결정했다고 15일 공시했다.

