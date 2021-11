[아시아경제 이민지 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 42,100 전일대비 1,000 등락률 +2.43% 거래량 350,862 전일가 41,100 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “대우건설, 푸르지오 브랜드의 경쟁력 재확인”[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일GS건설, 포항 학잠지구 공동주택 신축공사 수주 close 은 부산 당감 1-1구역 재건축정비사업 시공자로 선정됐다고 15일 공시했다.

공사예정금액은 4022억원이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr