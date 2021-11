美, 중국과 첫 정상회담 앞두고 사상 최대 횡령범 中 송환

[아시아경제 권재희 기자] 시진핑 중국 국가주석과 조 바이든 미국 대통령의 첫 화상 정상회담을 앞두고 미국 정부가 중국 최대 은행자금 횡령 사건 범죄자를 중국으로 송환했다.

15일 신화 통신 등 중국 언론에 따르면 2001년 미국으로 도주했던 쉬궈쥔 중국은행 전 광둥성 카이핑 지점장이 전날 중국으로 송환됐다고 15일 보도했다.

쉬궈쥔은 중국 역사상 최대 규모의 은행자금 횡령 사건에 연루된 인물로, 또다른 카이핑 지점장 출신 쉬차오판과 함께 1990년부터 약 10년 동안 40억 위안(약 7400억원)을 횡령한 것으로 알려졌다.

이들은 2001년 은행 전산망 구축 과정에서 횡령 사실이 드러나자 미국으로 도주했다가 2003년 미국 사법당국에 의해 체포된 바 있다.

미국 법원은 쉬차오판과 쉬궈쥔에게 사기 및 돈세탁 등의 혐의를 적용해 징역 25년과 징역 22년을 선고했다.

쉬차오판은 2018년 중국으로 강제 송환됐으나, 쉬궈쥔은 미국에서 수감생활을 해왔다.

중국 매체들은 쉬궈쥔이 중국으로의 송환을 강력히 거부하는 등 죄질이 나쁘다며 중국은 도피한 범죄자는 끝까지 추적해 법의 심판대에 세운다고 강조했다.

앞서 미국은 2015년 시 주석의 국빈 방문을 앞두고 쉬궈진과 함께 돈세탁한 혐의로 기소된 쉬궈쥔의 부인 쾅완팡을 중국으로 강제 송환하기도 했다.

