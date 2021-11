[특징주]KEC, 3Q 영업익 전년比 52배… 전기차 배터리 핵심부품 성장 전략

[아시아경제 박형수 기자] KEC KEC 092220 | 코스피 증권정보 현재가 3,445 전일대비 750 등락률 +27.83% 거래량 85,654,460 전일가 2,695 2021.11.15 14:47 장중(20분지연) 관련기사 KEC, 200억 규모 구미공장 생산시설 투자 결정테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성할 “전기차” 대장株!국제 에너지 상승..."정부는 TF 꾸리고, 국내 전망은..." close 가 강세다. 올해 3분기 영업이익이 급증했다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

15일 오후 1시53분 KEC는 전 거래일 대비 21.89% 오른 3285원에 거래되고 있다.

는 분기보고서를 통해 올해 3분기에 연결기준으로 매출액 709억원, 영업이익 93억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 30.9% 늘었고 영업이익은 52배 증가했다. 순이익은 146억원으로 흑자 전환했다.

3분기 누적으로 매출액 1960억원, 영업이익 193억원, 순이익 302억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 36.3% 늘었고 영업이익, 순이익은 흑자 전환했다.

는 올해 9월 글로벌 전기차 제조사에 IGBT 신제품과 소신호 제품 총 5종의 제품공급을 시작했다. KEC 제품이 전기차 시장에 꾸준히 채택되고 있다. IGBT는 저전력에서 빠른 스위칭 속도를 구현하는 MOSFET 구조와 고전압 출력이 가능한 양극성 트랜지스터의 장점을 결합하여 600V 이상의 고전압, 고전류 환경에서도 비교적 빠른 스위칭이 가능하다. 특히 에너지 효율성이 가장 중요한 전기차에서 IGBT는 전력손실을 줄이면서도 성능을 높이는 역할을 한다.

가 공급한 IGBT 신제품은 전기차 배터리 시스템의 핵심부품 가운데 하나인 BDU(Battery Disconnect Unit)에 적용된다. BDU는 전기차 배터리 팩의 전원과 내부 회로 사이에 설치해 전력을 연결 또는 차단하는 기능을 수행한다. 배터리 전원의 안정적인 공급을 지원하며 자동차를 보호하는 중요한 부품이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr