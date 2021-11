LS그룹, 안성시 취약계층에 1억원 상당 물품 지원

'Hot Heart 나눔' 행사 개최

서안성푸드뱅크에 김장김치·겨울이불·토종벌꿀 등 기부

[아시아경제 김흥순 기자] LS 그룹은 15일 그룹 연수원인 미래원이 있는 경기도 안성시와 코로나19 장기화로 힘든 시기를 보내는 안성시내 취약계층 800여 가구에 1억원 상당의 김장김치, 겨울이불, 토종벌꿀 등을 전달하는 'Hot Heart 나눔' 행사를 개최했다고 밝혔다.

LS 그룹은 올해 행사에서 안성시 농업기술센터와 토종꿀벌 육성사업에 동참해 생산한 60㎏ 상당의 토종벌꿀을 포장해 기부물품으로 전달했다.

LS 그룹은 올해 7월부터 환경과 사회를 생각하는 상생경영의 일환으로 미래원 내 유휴부지에 토종꿀벌 약 40만 마리가 서식할 수 있는 벌통 26개를 설치해 양봉 장소를 제공하는 '지구생태 환경 살리기 운동'에 동참하고 있다.

구자열 LS 그룹 회장은 "매년 안성시와 함께 뜻 깊은 행사를 진행할 수 있어 기쁘다"며 "이번나눔 활동이 코로나19 장기화로 힘든 시기를 겪고 있는 어르신들에게 마음의 백신이 될 수 있기를 소망한다"고 말했다.

구 회장은 2015년부터 안성시에서 신입사원들과 함께 연탄배달, 조립식 목재 책장 만들기, 사랑의 김장나누기 등 봉사활동에 활발히 참여해왔다. LS그룹은 또 2016년부터 안성시 소외계층을 대상으로 '사랑의 김장나누기' 행사를 매년 진행하고 있다.

