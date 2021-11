로보티즈, 3분기 매출액 20.8% ↑…영업이익 ‘흑자전환’

[아시아경제 이준형 기자] 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 12,750 전일대비 400 등락률 +3.24% 거래량 24,144 전일가 12,350 2021.11.15 11:52 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일로보티즈, 주가 1만 6750원 (5.02%)… 게시판 '북적'로보티즈, 자기주식 25만주 처분 결정…"신사업 개발 투자재원 확보" close 는 올 3분기 매출액이 전년 동기 대비 20.8% 증가한 57억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 700만원, 당기순이익은 5억9353만원으로 모두 흑자전환했다.

로봇 핵심부품으로 꼽히는 ‘다이나믹셀’이 실적 개선을 견인했다는 분석이다. 다이나믹셀은 특히 해외 시장에서 판매 호조세를 보였다. 다이나믹셀은 모터, 감속기, 제어기 등이 일체화된 모듈형 구동장치다. 다관절 로봇과 자율주행 로봇 등 다양한 서비스로봇에 활용되고 있다.

는 올 4분기에도 실적 성장세를 이어간다는 입장이다. 이를 위해 회사는 인공지능(AI) 기반 자율주행 실내외 배달로봇 상용화를 추진하고 있다. 앞서 회사는 올 1월 본사가 위치한 마곡 인근에서 실외 배달로봇 '일개미' 시범 서비스를 진행했다. 올 8월에는 실내 배달로봇 '집개미'를 명동에 위치한 헨나호텔에 투입하는 등 서비스로봇 시장 진입에 속도를 내고 있다.

김병수 로보티즈 대표는 "코로나19를 계기로 로봇과 자동화 시스템에 대한 수요가 갈수록 증가하고 있다"면서 "지난 20여년 동안 쌓은 로봇 기술을 집약한 자율주행 로봇을 내년에 본격적으로 상용화하고자 한다"고 말했다.

