코로나19 재확산에 방역 타깃 된 미접종자

[아시아경제 조현의 기자] 백신 접종 이후에도 코로나19가 재확산하자 세계 곳곳에서 미접종자를 겨냥한 방역 조치가 나오고 있다.

오스트리아 정부는 15일(현지시간)부터 12세 이상 백신 미접종자의 외출을 제한한다. 백신 접종, 출근, 식료품 구매, 산책 등을 제외한 외출 시 최대 1450유로(약 196만원)를 벌금으로 내야 한다.

오스트리아는 전체 인구 대비 백신 접종률이 63.4%에 머물러 있다. 알렉산더 샬렌베르크 오스트리아 총리는 "다른 나라는 (우리보다) 접종률이 높다"며 "백신이 충분한데도 접종률이 낮은 것은 창피한 일"이라고 말했다.

프랑스는 독일, 벨기에, 네덜란드 등 확진세가 가파른 유럽 8개국 백신 미접종자가 입국할 시 24시간 이내에 발급받은 유전자증폭(PCR) 검사 음성 확인서를 제출하도록 했다.

미국은 민간 기업에까지 백신 의무화 정책을 적용하고 있다. 미접종자는 매주 코로나19 검사를 받고 업무 중에도 마스크를 착용하도록 했다.

구글과 페이스북, 월트디즈니, 유나이티드항공, 월마트 등 주요 대기업들은 자율적으로 직원들에게 백신 접종을 의무화했다. 유나이티드항공은 미접종자에 대한 해고 절차에 착수했다.

싱가포르는 백신 미접종자들이 코로나19 확진 판정을 받는 경우 치료비를 자비로 부담하도록 했다. 미접종자들이 의료 체계에 큰 부담을 준다고 보고 백신 접종률 끌어올리기에 나선 것이다.

싱가포르 보건부는 "미접종자들이 중증 환자의 상당 비율을 차지하고 있어 의료 자원에 심각한 부담을 주고 있다"고 말했다.

