제27회 대한항공 여행사진 공모전 개최…내달 접수

대한항공은 다음달 1일부터 24일까지 '제27회 대한항공 여행사진 공모전' 작품을 접수한다고 15일 밝혔다.

국내 최고 권위의 아마추어 사진 공모전인 대한항공 여행사진 공모전은 매년 국내·외의 아름다운 경치와 자연환경, 진솔한 삶의 현장 등을 담은 수준 높은 사진 작품들이 출품되고 있다.

이번 공모전 일반 부문의 주제는 '여행의 즐겁고 아름다운 추억을 담아 그곳에 가고 싶은 마음을 자아내는 작품'이다. 코로나19로 인한 여행에 대한 갈증과 앞으로 다가올 단계적 일상회복 시대 여행에 대한 기대감을 모두 충족시킬 수 있는 여행지 배경 작품을 통해 보는 이로 하여금 그곳에 가고 싶은 마음을 자아내개 하는 작품을 공모한다. 특별부문은 일상이 여행이 되는 뉴 노멀의 코로나19 시대를 버티게 해준 '나만의 일상여행'을 담은 작품을 공모한다.

공모전은 여행과 사진을 좋아하는 내·외국인 누구나 참여할 수 있으며, 국내·외 미발표작에 한해 출품이 가능하다. 일반 부문은 여행사진 공모전 홈페이지에 이미지 파일을 등록하거나 우편을 통해 접수하면 되며, 특별부문은 공모전 홈페이지 또는 개인 인스타그램을 통해 누구나 자유롭게 작품 접수가 가능하다. 자세한 내용은 공모전 홈페이지를 참조하면 된다.

수상작은 사진학과 교수 및 사진작가로 구성된 전문 심사위원단이 선정한다. 대상 1명, 금상 1명, 은상 2명, 동상 6명, 입선 40명, 특별부문 11명(대상 1명, 입선 10명) 등 총 61명을 선정한다. 대상 1명에게 국제선 및 국내선 프레스티지 왕복 항공권을 증정하는 등 수상자들에겐 상패와 항공권 등을 수여한다.

수상작 발표는 2022년 1월 마지막주에 진행될 예정이며, 코로나19 인해 별도 시상식은 진행하지 않는다. 수상작은 여행사진 공모전 홈페이지 내 온라인 전시될 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr